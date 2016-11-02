"Türkiye'den teklif aldım"

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ilk maçta, yarım saatten fazla bir süre karşımızda gayet sağlam durdu. İlk maç da bizim için kolay olmadı. İlk yarının son bölümünde iki penaltı golü attık ondan sonra maç farklı oldu. Fenerbahçe'nin tekrar maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil. Türkiye'de lig sürekli iyiye gidiyor. İstanbul dışındaki takımlar da üst sıraları zorluyor. Sanıyorum, İstanbul'un 3 büyük geleneksel kulübü son derece kuvvetli. İyi oyuncular ve kaliteli isimleri var. Advocaat gibi üst düzey menajerlere sahipler. Fenerbahçe'nin Türkiye'de durumunun iyiye gidiyor olması gayet normal bir sonuç."

Gruba Hollanda'da Feyenoord'a kaybederek başladıklarının hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, "Daha sonraki 2 maçı da kazanarak problemi çözdük. Sahamıza puan kaybetmedik ve grupta olumlu bir duruma geldik." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR TUTKU VAR, NEDEN OLMASIN?"

Jose Mourinho, şu anda istediği kulüpte çalıştığını ancak daha uzun yıllar teknik adamlık yapacağını ve Türkiye'de de çalışabileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye'den 14 yıl önce bir teklif aldığını vurgulayan Jose Mourinho, "Türkiye'den ilk daveti 2002-2003 sezonunda aldım. Portekiz'deyken ilk yurt dışından teklif Türkiye'den gelmişti. Ardan 13-14 yıl geçti ve bir daha da teklif olmadı. Şimdi olmak istediğim kulüpteyim ve ben burada minimum kontratım bitene kadar kalmak istiyorum. Ben futbol adamıyım, hala gencim, daha yıllarca burada olacağım. Beni 75 yaşında sanabilirsiniz ama sadece 53 yaşındayım. Ben tutkuyu severim, Türkiye'de de büyük bir tutku var. Niçin olmasın?" ifadelerini kullandı.

"UEFA AVRUPA LİGİ ARTIK ÖNEMLİ"

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin, yeni formatıyla büyük kulüpler için artık önemli olduğunu dile getirdi.

Daha önceki fikrinin değiştiğini anlatan Mourinho, "Avrupa Ligi'ni kazanan artık doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunun için son birkaç yılda büyük kulüpler için Avrupa Ligi'nin farklı bir anlamı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın başka bir yolu da burası." şeklinde konuştu.

"MANCHESTER UNİTED'DA OLMAKTAN HEYECANLIYIM"

Jose Mourinho, alınan kötü sonuçlardan dolayı Premier Lig'deki heyecanını kaybedip kaybetmediğiyle ilgili soruyu, şöyle cevapladı:

"Tabii ki heyecanlıyım. Alınan sonuçlardan da mutlu değilim. Mutlu olduğum şey ise şu anki performansımız. Bazen iyi sonuçlar gelmediğinde iyi oynadığınızı hissedersiniz. Er ya da geç iyi sonuçlar da gelir. Çok iyi bir hissim var. Benim için en kötü his, oyunculardan mutlu olmamaktır. Böyle bir hissim de yok. Tam tersi hislere sahibim."

Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger'in tekrar A takıma alınmasıyla ilgili de yorum da bulunan Portekizli teknik adam, "Bastian geri döndü. Bu kararı şuna dayanıyor. Sezonda öyle bir dönemdeyiz ki herkes aynı antrenmanı yapamıyor. Benim sevdiğim taktiksel çalışma en az 20 oyuncuyla olur. Artık mümkün olmuyor. Maçtan sonraki gün oynayan oyuncular dinlenme antrenmanı yapıyor. Sakatlıklarla grup 10-11 kişiye düşüyor. Bastian'ın gelecekteki kararı kulübü bırakmak olursa doğrudan rakiplere gitme konusunda iyi durumda olacak. Bizimle kalırsa da bir opsiyonumuz olacak. Orta sahada şu an sıkıntımız yok. Eğer bu bölgede problemimiz olursa opsiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, İngiliz basınının hakemler ve kadro tercihiyle ilgili sorularını ise yorumsuz bıraktı.

DARMİAN: "BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Mancheter United'ın İtalyan savunmacısı Matteo Darmian, İstanbul'a Fenerbahçe'yi yenmek için geldiklerini dile getirdi.

Çok zor bir maça çıkacaklarını aktaran İtalyan oyuncu, "Fenerbahçe iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Buraya kazanmak için geldik. Oynamadığım dönemde de çok çalıştım. Teknik direktörüm de bana bir fırsat verdiği zaman bunu değerlendirmem lazım." açıklamasınını yaptı.