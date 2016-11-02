Söz Advocaat’ta
MANU maçı öncesi F.Bahçe'de basın programı da belli oldu. Teknik direktör Advocaat, bugün saat 15.00'te Ülker Stadı'nda bir de futbolcunun katılacağı basın toplantısı yapacak. Ardından takım, 17.30'da Samandıra'da son antrenmanına çıkacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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