Söz Advocaat’ta

MANU maçı öncesi F.Bahçe'de basın programı da belli oldu. Teknik direktör Advocaat, bugün saat 15.00'te Ülker Stadı'nda bir de futbolcunun katılacağı basın toplantısı yapacak. Ardından takım, 17.30'da Samandıra'da son antrenmanına çıkacak.