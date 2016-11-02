 Söz Advocaat’ta – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Söz ’ta

    Söz Advocaat’ta
    MANU maçı öncesi F.Bahçe'de basın programı da belli oldu. Teknik direktör Advocaat, bugün saat 15.00'te Ülker Stadı'nda bir de futbolcunun katılacağı basın toplantısı yapacak. Ardından takım, 17.30'da Samandıra'da son antrenmanına çıkacak.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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