 Son on numara adayı: Oscar – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Son on numara adayı:

    Son on numara adayı: Oscar

    Sarı-lacivertliler, ’de Conte’nin 3-4-3’e geçmesiyle yedeğe çektiği sambacıyı kiralamak için operasyon düğmesine bastı. Fenerbahçeli bir yetkili, isim vermeden “Chelsea’den bir orta saha ile ilgileniyoruz” diyerek bu bomba girişimi doğruladı.

    Fenerbahçe, aradığı on numaraya adım adım yaklaşıyor. Yönetim, teknik direktör Dick Advocaat'ın verdiği listedeki isimleri tek tek araştırıyor. Ulaştığımız bilgilere göre, bu isimlerden biri de Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Oscar Dos Santos Emboaba Junior... Chelsea'nin 2012'de 25 milyon sterlin'e (yaklaşık 27.7 milyon euro) Brezilya ekiplerinden İnternacional'den transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu, bugünlerde Premier Lig ekibinde gözden düşmüş durumda. Bunun nedeni, teknik direktör Antonio Conte'nin Hull City maçıyla birlikte orta alanda daha mücadeleci isimleri kullanmaya başlaması.

    FABREGAS'TAN VAZGEÇİLDİ
    Takımı Liverpool'a 2-1 yenildikten sonra 3-4-3'e dönen Conte, 'ı artık ilk 11'de düşünmüyor. Son 5 maçta sadece 10 dakika görev alan sambacı, umutlarını tamamen yitirirken, devre arasında ayrılma planları yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, Oscar'ı kiralamak için bir süredir 'li yetkililerle görüşme halinde oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, çok düşük bir kiralama bedeli ve oyuncunun yarı yıllık alacakları karşılığında bu bomba transferi gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Oscar 'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı, Chelsea'nin ikna olması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtildi. F.Bahçe, Chelsea'de Oscar gibi gözden düşen Fabregas'ı da bir ara gündemine almıştı.

    TEKNİĞİ SÜPER, SÜRATLİ VE DE ÖZGÜVENİ YÜKSEK
    Chelsea'de on numarasız yeni sistemle iyi sonuçlar alan teknik direktör Conte'nin, Oscar'ın devre arasında ayrılmasına onay vereceği konuşuluyor. Takımı atağa kaldırma yetenekleri ve attığı şık gollerle üst düzey bir yıldız olan Oscar, teknik kapasitesi ve sürati ile de öne çıkıyor. Kendine güveni, hızlı karar verebilmesi, onu ayrıcalıklı kılan diğer artıları arasında gösteriliyor.


    Emre BOL
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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