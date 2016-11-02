Son on numara adayı: Oscar
Sarı-lacivertliler, Chelsea’de Conte’nin 3-4-3’e geçmesiyle yedeğe çektiği sambacıyı kiralamak için operasyon düğmesine bastı. Fenerbahçeli bir yetkili, isim vermeden “Chelsea’den bir orta saha ile ilgileniyoruz” diyerek bu bomba girişimi doğruladı.
Fenerbahçe, aradığı on numaraya adım adım yaklaşıyor. Yönetim, teknik direktör Dick Advocaat'ın verdiği listedeki isimleri tek tek araştırıyor. Ulaştığımız bilgilere göre, bu isimlerden biri de Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Oscar Dos Santos Emboaba Junior... Chelsea'nin 2012'de 25 milyon sterlin'e (yaklaşık 27.7 milyon euro) Brezilya ekiplerinden İnternacional'den transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcu, bugünlerde Premier Lig ekibinde gözden düşmüş durumda. Bunun nedeni, teknik direktör Antonio Conte'nin Hull City maçıyla birlikte orta alanda daha mücadeleci isimleri kullanmaya başlaması.
FABREGAS'TAN VAZGEÇİLDİ
Takımı Liverpool'a 2-1 yenildikten sonra 3-4-3'e dönen Conte, Oscar'ı artık ilk 11'de düşünmüyor. Son 5 maçta sadece 10 dakika görev alan sambacı, umutlarını tamamen yitirirken, devre arasında ayrılma planları yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, Oscar'ı kiralamak için bir süredir Chelsea'li yetkililerle görüşme halinde oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, çok düşük bir kiralama bedeli ve oyuncunun yarı yıllık alacakları karşılığında bu bomba transferi gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Oscar 'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı, Chelsea'nin ikna olması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtildi. F.Bahçe, Chelsea'de Oscar gibi gözden düşen Fabregas'ı da bir ara gündemine almıştı.
TEKNİĞİ SÜPER, SÜRATLİ VE DE ÖZGÜVENİ YÜKSEK
Chelsea'de on numarasız yeni sistemle iyi sonuçlar alan teknik direktör Conte'nin, Oscar'ın devre arasında ayrılmasına onay vereceği konuşuluyor. Takımı atağa kaldırma yetenekleri ve attığı şık gollerle üst düzey bir yıldız olan Oscar, teknik kapasitesi ve sürati ile de öne çıkıyor. Kendine güveni, hızlı karar verebilmesi, onu ayrıcalıklı kılan diğer artıları arasında gösteriliyor.
Emre BOL
FABREGAS'TAN VAZGEÇİLDİ
Takımı Liverpool'a 2-1 yenildikten sonra 3-4-3'e dönen Conte, Oscar'ı artık ilk 11'de düşünmüyor. Son 5 maçta sadece 10 dakika görev alan sambacı, umutlarını tamamen yitirirken, devre arasında ayrılma planları yapıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin, Oscar'ı kiralamak için bir süredir Chelsea'li yetkililerle görüşme halinde oldukları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, çok düşük bir kiralama bedeli ve oyuncunun yarı yıllık alacakları karşılığında bu bomba transferi gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedilirken, görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Oscar 'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı, Chelsea'nin ikna olması halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtildi. F.Bahçe, Chelsea'de Oscar gibi gözden düşen Fabregas'ı da bir ara gündemine almıştı.
TEKNİĞİ SÜPER, SÜRATLİ VE DE ÖZGÜVENİ YÜKSEK
Chelsea'de on numarasız yeni sistemle iyi sonuçlar alan teknik direktör Conte'nin, Oscar'ın devre arasında ayrılmasına onay vereceği konuşuluyor. Takımı atağa kaldırma yetenekleri ve attığı şık gollerle üst düzey bir yıldız olan Oscar, teknik kapasitesi ve sürati ile de öne çıkıyor. Kendine güveni, hızlı karar verebilmesi, onu ayrıcalıklı kılan diğer artıları arasında gösteriliyor.
Emre BOL
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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