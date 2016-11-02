 Sezonun rekoru olabilir – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sezonun rekoru olabilir

    Sezonun rekoru olabilir
    , maçı için taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesi sonrası gün gün satılan bilet adedini açıklamaya başladı. İlk açıklamada 8.573 bilet satıldığı bildirilirken, dün öğlen saatlerinde bu rakam 20 bine ulaştı. Satılan bilet sayısının maç saatine kadar 30 binlere yükselmesi ve kombineler ile birlikte Kadıköy'de bu sezon ilk kez 40-45 bin dolaylarında taraftarın olması bekleniyor.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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