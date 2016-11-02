Sezonun rekoru olabilir
Fenerbahçe, Manchester United maçı için taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesi sonrası gün gün satılan bilet adedini açıklamaya başladı. İlk açıklamada 8.573 bilet satıldığı bildirilirken, dün öğlen saatlerinde bu rakam 20 bine ulaştı. Satılan bilet sayısının maç saatine kadar 30 binlere yükselmesi ve kombineler ile birlikte Kadıköy'de bu sezon ilk kez 40-45 bin dolaylarında taraftarın olması bekleniyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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