 Şener’in dopingi Lens – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Şener’in dopingi Lens

    Şener’in dopingi Lens

    Grafiğini her hafta yükselten Özbayraklı, bunu önünde oynayan Lens’e bağladı. “Aramızdaki uyum mükemmel” diyen milli sağ bek, “oynadıkça daha iyi olacağının” sözünü verdi.

    'in yokluğunda son 3 maça 11'de başlayan ve teknik direktör Dick Advocaat'ın beğenisini kazanan Şener Özbayraklı, bu çıkışında takım arkadaşı Jeremain Lens'in büyük pay sahibi olduğunu söyledi. "Lens ile inanılmaz bir uyum yakaladık. Ben ileri çıktığım zaman arkayı kapatıyor. Zaman zaman da içeri kat edip bana koridor açıyor, bo alan bırakıyor. Futbol bilgisi inanılmaz" diyen tecrübeli sağ bek, ayrıca Lens'in yardımıyla daha cesur oynamaya başladığını da dile getirdi.

    TEŞEKKÜRLER HOCAM ?
    Maç kondisyonunun sürekli arttığını ve oynadıkça daha iyi olacağını söyleyerek öz güvenini gösteren Şener, "Zaten tek problemim maç eksiğimdi. Formayı sürekli giymek için çalışıyorum. Hocamız da şans verdiği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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