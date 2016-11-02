Şener’in dopingi Lens
Grafiğini her hafta yükselten Özbayraklı, bunu önünde oynayan Lens’e bağladı. “Aramızdaki uyum mükemmel” diyen milli sağ bek, “oynadıkça daha iyi olacağının” sözünü verdi.
Van der Wiel'in yokluğunda son 3 maça 11'de başlayan ve teknik direktör Dick Advocaat'ın beğenisini kazanan Şener Özbayraklı, bu çıkışında takım arkadaşı Jeremain Lens'in büyük pay sahibi olduğunu söyledi. "Lens ile inanılmaz bir uyum yakaladık. Ben ileri çıktığım zaman arkayı kapatıyor. Zaman zaman da içeri kat edip bana koridor açıyor, bo alan bırakıyor. Futbol bilgisi inanılmaz" diyen tecrübeli sağ bek, ayrıca Lens'in yardımıyla daha cesur oynamaya başladığını da dile getirdi.
TEŞEKKÜRLER HOCAM ?
Maç kondisyonunun sürekli arttığını ve oynadıkça daha iyi olacağını söyleyerek öz güvenini gösteren Şener, "Zaten tek problemim maç eksiğimdi. Formayı sürekli giymek için çalışıyorum. Hocamız da şans verdiği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
TEŞEKKÜRLER HOCAM ?
Maç kondisyonunun sürekli arttığını ve oynadıkça daha iyi olacağını söyleyerek öz güvenini gösteren Şener, "Zaten tek problemim maç eksiğimdi. Formayı sürekli giymek için çalışıyorum. Hocamız da şans verdiği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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