 Seçim hazırlığı mı? – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Seçim hazırlığı mı?

    Seçim hazırlığı mı?
    Daha önce "Yargıtaydan olumlu karar çıkarsa bırakacağım" diyen Aziz Yıldırım, beraat kararının ardından kulüp faaliyetlerini artırdı. Bir haftadır her gün kulüp binasına gelip şube yöneticileri, delegeler ve dernek üyeleri ile toplantı üstüne toplantı yapan başkanın bu durumu "Seçim çalışması mı yapıyor" sorusunu akallara getirdi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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