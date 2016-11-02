Seçim hazırlığı mı?

Daha önce "Yargıtaydan olumlu karar çıkarsa bırakacağım" diyen Aziz Yıldırım, beraat kararının ardından kulüp faaliyetlerini artırdı. Bir haftadır her gün kulüp binasına gelip şube yöneticileri, delegeler ve dernek üyeleri ile toplantı üstüne toplantı yapan başkanın bu durumu "Seçim çalışması mı yapıyor" sorusunu akallara getirdi.