 Ne iş UEFA! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ne iş UEFA!

    Ne iş UEFA!

    Fenerbahçe-M.United maçının hakemi değişti. Yenisi; Beşiktaş’ı yakan Mazic!

    UEFA, son dakika kararıyla - maçının hakemlerini değiştirdi. Daha önce Alman yöneteceği açıklanan karşılaşmaya Sırp atandı. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Mazic, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynadığı maçı yönetmiş, 56'da çok tartışılan pozisyonda Talisca'nın ceza sahası içinde düşürülmesine "devam" kararı vererek Beşiktaşlıları isyan ettirmişti.

    TÜRKLERDEN ÇEKİNMİŞ
    UEFA'nın hakem Manuel Grafe'yi F.Bahçe-Manchester United maçından almasının nedeni olarak Türklerin yoğun yaşadığı Berlin'de ikamet etmesi gösterildi. Grafe'nin, F.Bahçe'nin aleyhine verebileceği yanlış bir kararla Berlin'deki Türkler'den tepki alacağından çekindiği için böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceği vurgulandı. Bu gerekçeye hak verilirken, maça Milorad Mazic'in atanması ise "skandal" olarak nitelendirildi.

    TAKIMLARIMIZIN MAZİC KARNESİ
    Benfica-G.Saray: 2-1
    Benfica-Beşiktaş: 1-1
    F.Bahçe-Benfica: 1-0
    D.Kiev-Beşiktaş: 1-0
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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