Ne iş UEFA!
Fenerbahçe-M.United maçının hakemi değişti. Yenisi; Beşiktaş’ı yakan Mazic!
UEFA, son dakika kararıyla F.Bahçe-Manchester United maçının hakemlerini değiştirdi. Daha önce Alman Manuel Grafe yöneteceği açıklanan karşılaşmaya Sırp Milorad Mazic atandı. Mazic'in yardımcılıklarını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Mazic, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Braga ile oynadığı maçı yönetmiş, 56'da çok tartışılan pozisyonda Talisca'nın ceza sahası içinde düşürülmesine "devam" kararı vererek Beşiktaşlıları isyan ettirmişti.
TÜRKLERDEN ÇEKİNMİŞ
UEFA'nın hakem Manuel Grafe'yi F.Bahçe-Manchester United maçından almasının nedeni olarak Türklerin yoğun yaşadığı Berlin'de ikamet etmesi gösterildi. Grafe'nin, F.Bahçe'nin aleyhine verebileceği yanlış bir kararla Berlin'deki Türkler'den tepki alacağından çekindiği için böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceği vurgulandı. Bu gerekçeye hak verilirken, maça Milorad Mazic'in atanması ise "skandal" olarak nitelendirildi.
TAKIMLARIMIZIN MAZİC KARNESİ
Benfica-G.Saray: 2-1
Benfica-Beşiktaş: 1-1
F.Bahçe-Benfica: 1-0
D.Kiev-Beşiktaş: 1-0
TÜRKLERDEN ÇEKİNMİŞ
UEFA'nın hakem Manuel Grafe'yi F.Bahçe-Manchester United maçından almasının nedeni olarak Türklerin yoğun yaşadığı Berlin'de ikamet etmesi gösterildi. Grafe'nin, F.Bahçe'nin aleyhine verebileceği yanlış bir kararla Berlin'deki Türkler'den tepki alacağından çekindiği için böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceği vurgulandı. Bu gerekçeye hak verilirken, maça Milorad Mazic'in atanması ise "skandal" olarak nitelendirildi.
TAKIMLARIMIZIN MAZİC KARNESİ
Benfica-G.Saray: 2-1
Benfica-Beşiktaş: 1-1
F.Bahçe-Benfica: 1-0
D.Kiev-Beşiktaş: 1-0
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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