"Mourinho sihirbaz değil"

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına sarı-lacivertli futbolcu Josef de Souza'yla katılan Hollandalı teknik adam, İngiliz ekibinin Premier Lig'de istediği performansı gösteremediğini hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Manchester United'ın inişli çıkışlı performansı iki tarafa gidebilir bir durum. Maç 0-0 giderken motive bir takım olacak karşımızda. Bunun ne kadar süreceğine izin vermek bize kalmış. Manchester United gibi bir takım bile doğru kadroyu ve sonucu aramaya devam ediyor. Orada bile bu işler zor. Mourinho gibi çok kupa kazanmış bir hoca bile doğru takımı kurma zorluğu yaşıyor. Manchester United'ın da zamana ihtiyacı var. Onlar da bir gün doğru sonucu bulacaklar ama bu umarım yarın olmaz."

İngiltere'deki ilk maçı üst üste gelen iki penaltı sonucu kaybettiklerini savunan Advocaat, sahaya her zaman kazanma düşüncesiyle çıktıklarını vurgulayarak, "İlk maçta Manchester United'ın fırsatlarını engellemeye çalıştık ama şans geldiğinde de hücum etmek istiyorduk. Manchester United gibi harika bir takım karşısında 30 dakika oyunu kontrol ettik. Farklı bir oyun tarzıyla oynasaydık kaliteleriyle cezayı keserlerdi. İki penaltı 5 dakikada geldi ve maç orada sona erdi. Farklı bir karşılaşma olacak yarın taraftarımızın önünde. Feyenoord maçında taraftarımızın katkısını gördük. Hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz, 0-0 için sahaya çıkmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





"Aatıf'ın antrenmanda olmaması oynamayacağı anlamına gelmez!"

Dick Advocaat, UEFA listesinde yer almadığı için yarın Manchester United karşısında forma giyemeyecek Aatıf Chahechouhe'yla ilgili gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi.

Faslı oyuncunun yerine yarın kime forma şans vereceğiyle ilgili gelen bir soru üzerine Advocaat, "Antrenmana çıkmaması oynamayacağı anlamına gelmez" cevabını verince tercüman Deniz Sarıtaş, Hollandalı teknik adama Chahechouhe'nın UEFA listesinde olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Hollandalı teknik adam, "Güzel soru" diyerek şöyle konuştu:

"Seçim yapma meselemiz var. Alper, Neustaedter, başka oyuncular var. İsmail de seçeneklerimizden biri. Kendi sahamızda oynayacağız. Hep, yapmamız gereken şeyleri yapmalıyız. Feyenoord'a karşı yaptık, Feyenoord da Manchester United'a karşı yaptı, yarın neden olmasın? Kendi sahamızda en iyi sonucu almaya çalışacağız."

Takımın fizik durumuyla ilgili de soruya cevap veren Advocaat, "Fizik profesörü değilim. Feyenoord'a karşı her şeyimizi verdik ancak 3 gün sonra fiziksel olarak kötü bir karşılaşma çıkardık. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ama ligde de 3 gün sonra önemli bir maçımız var. İstediğimiz fiziksel işleri yarın ve 3 gün sonra ligde yaparsak doğru bir şey çıkar karşımıza." şeklinde konuştu.

Kanat oyuncuları Volkan Şen ve Jeremain Lens'in savunmaya fazla yardım etmemesiyle ilgili de konuşan Advocaat, "Onların tarzı bu olmasa da üstüne düşeni yapmalılar. Volkan Şen kendini geliştirdi bu konuda. İkisi de son maçta skora katkı verdi. Manchester United gibi bir takımla oynuyorsanız herkes yapması gerekeni yapmalıdır. Yoksa rakibiniz kolayca sizi mağlup eder." diyerek düşüncelerini aktardı.





"Taraftarımız rakibi etkileyecektir"

Advocaat, yarın Ülker Stadı'nda 40-45 bin sarı-lacivertli taraftar beklediklerini dile getirdi.

Manchester United'ın böyle kalabalıklara karşı oynamaya alıştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Yine de taraftarımızın çıkaracağı ses çok farklı olacaktır onlar için. Rakibi etkileyeceğini düşünüyorum. 40-45 bin taraftar bekleniyor. Geçmişte yaptıklarını yine yapabilirler. Bize bağlı. Taraftarımıza kazanmak istediğimizi gösterelim ki burada olsunlar." dedi.

"Mourinho her yerde kendini ispatladı"

Advocaat, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eleştirilmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Mourinho her yerde kendini ispatladı. Aldığı kupalara bakarsanız inanılmaz olduğunu görürsünüz ama o bir sihirbaz değil. İyi oyuncuları var ama bu da işinizi zorlaştırır. Doğru ilk 11 için zor bir görev sizi bekler. Zaman lazım, o da bunu bekliyor. Manchester United'ın örneğin ön tarafına karar vermek zordur. Martial mi, Rashford mu, Rooney mi oynayacak? Seçim zor. Her zaman birincilik için oynayacaklardır. Ibrahimovic de goller atmaya başlayacaktır. Son maçlarında çok fazla pozisyona girdiler. Takımla ve hocayla ilgili endişelenecek bir durum yok."





De Souza: "Kazanmaya ihtiyacım var"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu De Souza, yarın sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Çok zor bir maç oynayacaklarının altını çizen De Souza, "Avrupa Ligi'nde devamlılık için önemli bir maç. Kazanmaya ihtiyacımız var. Zeki olmalıyız, büyük bir takımla oynayacağız. Eğer Feyenoord'a karşı yaptığımızın aynısını, belki biraz daha iyisini yaparsak galibiyetle ayrılabiliriz." diye konuştu.

Bu sezon Advocaat'ın göreve gelmesiyle daha fazla hücuma destek olduğunu anlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Taktik anlamda, patronumun dediklerine sadık kalmaya çalışıyorum. 'Geride kal' derse kalırım, özgürlük verirse daha önde gözükmeye çalışırım. Hocaların istediklerini yapmak zorundayım, çünkü patron o. Bu yıl hocamız daha fazla güven verdi bana. Pozisyonlar olduğunda gol atamaya çalışıyorum. Biliyorum ki benim temel işim Mehmet Topal ile savunmayı korumak. Fenerbahçe de oynuyorsanız tüm orta sahanın topla oynamayı da bilmesi gerekir. Hem hocamızın hem de Fenerbahçe'nin mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum."

Kötü oynadıklarında taraftarın protesto hakkının olduğunu aktaran De Souza, "Onlar olmasa Fenerbahçe bir hiç olur açıkçası. Buraya para vererek geliyorlar ve şampiyon görmek istiyorlar bizi. Bu protestoyu değiştirmek biz oyunculara kalıyor. Biz yeterince profesyonel oyuncularız, bu protestoların en iyi kısmını alıp önümüze devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

De Souza, teknik direktörü Advocaat'ın farklı şeyler istediğinde futbolcularla diyalog kurduğunu da sözlerine ekledi.