Mou’dan 2 sürpriz
Manchester United'ın hocası Mourinho'nun maçta 2 genç futbolcuyu ilk kez 11'de oynatacağı iddia edildi. Stoper Axel Tuanzebe ve sol bek Joe Riley'in idmanlarda as takımda denendiği belirtildi. Blind'i de 11'de sahaya sürmesi beklenen Portekizli hocanın geri kalan 8 formayı kime teslim edeceği ise merak konusu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Mou’dan 2 sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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