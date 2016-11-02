 Mou’dan 2 sürpriz – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Mou’dan 2 sürpriz

    Mou’dan 2 sürpriz
    'ın hocası Mourinho'nun maçta 2 genç futbolcuyu ilk kez 11'de oynatacağı iddia edildi. Stoper Axel Tuanzebe ve sol bek Joe Riley'in idmanlarda as takımda denendiği belirtildi. Blind'i de 11'de sahaya sürmesi beklenen Portekizli hocanın geri kalan 8 formayı kime teslim edeceği ise merak konusu.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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