 Konya, Salih’le Alper’in peşinde – Fotomaç – 02 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konya, Salih’le Alper’in peşinde

    Konya, Salih’le Alper’in peşinde
    Sarı-lacivertli ekipte formaya hasret kalan 'la giderek gözden düşmeye başlayan 'un 'un transfer listesinde olduğu iddia edildi. Yeşil-beyazlıların hocası 'ın, yakın dostu 'a bu iki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya, Salih’le Alper’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.