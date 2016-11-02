Kazanırsak bir galibiyetten fazlasını elde ederiz
Advocaat dünkü antrenmanda oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Hollandalı, Manchester maçını kazanmanın gruptan çıkmanın çok ötesinde bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Advocaat, "Bu maç belki de bu sezonki kaderimizi belirleyecek. Öz güven patlaması yapabiliriz" dedi. Öte yandan 5'e 2 pas ve dar alanda maç yapan sarı-lacivertlilerde Wiel sakat olduğu için idmana çıkmadı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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