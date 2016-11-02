 Kazanırsak bir galibiyetten fazlasını elde ederiz – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kazanırsak bir galibiyetten fazlasını elde ederiz

    Kazanırsak bir galibiyetten fazlasını elde ederiz
    dünkü antrenmanda oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Hollandalı, Manchester maçını kazanmanın gruptan çıkmanın çok ötesinde bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Advocaat, "Bu maç belki de bu sezonki kaderimizi belirleyecek. Öz güven patlaması yapabiliriz" dedi. Öte yandan 5'e 2 pas ve dar alanda maç yapan sarı-lacivertlilerde Wiel sakat olduğu için idmana çıkmadı.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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