''Kazan çok daha iyi oynadı''
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Unics Kazan takımına 81-73 yenildikleri maçta, savunma anlamında kötü oynadıklarını söyledi.
Ülker Sports Arena'da yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Unics Kazan, galibiyeti olmayan ama maçları hiçbir zaman bırakmayan bir takımdı. Maçtan önce çok iyi çalıştık. Langford'a karşı savunmamızı hazırladık ama bunla ilgili sahada hiçbir şey yapmadık. Onu çok rahat bıraktık. Çok kolay top kullandı ve bu maçın kilit noktasıydı." diye konuştu.
Sırp başantrenör, mücadeledeki savunmalarını eleştirerek, "Maçın son dakikalarını çok kötü oynadık. Hem hücum hem de savunma açısından kötü kararlar aldık. Maçın başında olan savunmamız kabul edilebilir bir şey değil. Bu, beni çok sinirlendiriyor. Unics Kazan, kesinlikle çok daha iyi oynadı ve maçı kazanmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
Takımdaki genç oyuncuların performansından memnun olmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Genç oyunculardan memnun olmadığım doğru. Onları sürekli uyandırmaya ve uyarmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu henüz anlamadılar. Antrenmanlarda ve maçlarda gerekli performansı göstermedikleri için oynamayı ve süre almayı hak etmiyorlar. Hep buradalar, izin günlerinde bile çalışıyorlar ama vakit kaybediyorlar. Basketbol, bir akıl oyunu. Akıllıca oynamazsanız, süre alamazsınız." açıklamasında bulundu.
UNİCS KAZAN CEPHESİ
Unics Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin, Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu belirterek, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini aldıklarını vurgulayan Pashutin, "Bizim için çok büyük galibiyet. Oyuncularımı kutluyorum. Savunma açısından çok iyiydiler. 40 dakika boyunca aynı motivasyonla oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hatta Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Başlarında Avrupa'nın en iyi antrenörü var. Onlara karşı savaşmak kolay değildi ama savunmamızı sonuna kadar iyi yaptık. Fenerbahçe gibi bir takımı yenmek, bizim için büyük bir sevinç. Böyle bir takımı yendiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
''Kazan çok daha iyi oynadı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.