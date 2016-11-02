''Kazan çok daha iyi oynadı''

Ülker Sports Arena'da yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Unics Kazan, galibiyeti olmayan ama maçları hiçbir zaman bırakmayan bir takımdı. Maçtan önce çok iyi çalıştık. Langford'a karşı savunmamızı hazırladık ama bunla ilgili sahada hiçbir şey yapmadık. Onu çok rahat bıraktık. Çok kolay top kullandı ve bu maçın kilit noktasıydı." diye konuştu.

Sırp başantrenör, mücadeledeki savunmalarını eleştirerek, "Maçın son dakikalarını çok kötü oynadık. Hem hücum hem de savunma açısından kötü kararlar aldık. Maçın başında olan savunmamız kabul edilebilir bir şey değil. Bu, beni çok sinirlendiriyor. Unics Kazan, kesinlikle çok daha iyi oynadı ve maçı kazanmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç oyuncuların performansından memnun olmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Genç oyunculardan memnun olmadığım doğru. Onları sürekli uyandırmaya ve uyarmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu henüz anlamadılar. Antrenmanlarda ve maçlarda gerekli performansı göstermedikleri için oynamayı ve süre almayı hak etmiyorlar. Hep buradalar, izin günlerinde bile çalışıyorlar ama vakit kaybediyorlar. Basketbol, bir akıl oyunu. Akıllıca oynamazsanız, süre alamazsınız." açıklamasında bulundu.

UNİCS KAZAN CEPHESİ

Unics Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin, Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu belirterek, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini aldıklarını vurgulayan Pashutin, "Bizim için çok büyük galibiyet. Oyuncularımı kutluyorum. Savunma açısından çok iyiydiler. 40 dakika boyunca aynı motivasyonla oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hatta Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. Başlarında Avrupa'nın en iyi antrenörü var. Onlara karşı savaşmak kolay değildi ama savunmamızı sonuna kadar iyi yaptık. Fenerbahçe gibi bir takımı yenmek, bizim için büyük bir sevinç. Böyle bir takımı yendiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.