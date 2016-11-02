‘Kadıköy korkutucu’
M.United'ın yıldızları Juan Mata ve Marcos Rashford, kendilerini İstanbul'da zor bir maç beklediğini, Kadıköy'deki taraftar baskısından çekindiklerini ifade ettiler. Mata, "Türkiye'de oynarken zor atmosferle karşılaşıyoruz ancak bununla yüzleşmeliyiz" ifadelerini kullandı. Rashford ise, "İstanbul'un futbol oynamak için zor bir yer olduğunu duydum. Maçı heyecanla bekliyorum çünkü harika bir deneyim olacak" diye konuştu.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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