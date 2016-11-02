 ‘Kadıköy korkutucu’ – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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HEPSİ
    02 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    korkutucu’

    ‘Kadıköy korkutucu’
    'ın yıldızları ve , kendilerini İstanbul'da zor bir maç beklediğini, 'deki taraftar baskısından çekindiklerini ifade ettiler. Mata, "Türkiye'de oynarken zor atmosferle karşılaşıyoruz ancak bununla yüzleşmeliyiz" ifadelerini kullandı. Rashford ise, "İstanbul'un futbol oynamak için zor bir yer olduğunu duydum. Maçı heyecanla bekliyorum çünkü harika bir deneyim olacak" diye konuştu.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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