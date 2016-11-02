 İşte ManU'nun F.Bahçe maçı kadrosu – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    İşte ManU'nun F.Bahçe maçı kadrosu

    İşte ManU'nun F.Bahçe maçı kadrosu

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 4. hafta karşılaşmasında yarın akşam Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin konuk edeceği Manchester United'da İstanbul'a gelecek kafile belli oldu.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, Teknik Direktör Jose Mourinho yıldız isimleri kadroya dahil etti. İngiltere'de oynanan ilk maçta forma giymeyen Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Juan Mata ve Pogba da İstanbul kafilesinde yer aldı. Öte yandan sakatlığı düzelen Henrikh Mkhitaryan da Manchester ile ilk kez bir Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

    İşte Manchester United'ın Fenerbahçe maçı kadrosu:

    De Gea, Romero, Johnstone, Blind, Jones, Darmian, Fosu-Mensah, Rojo, Shaw; Fellaini, Herrera, Mkhitaryan, Lingard, Mata, Pogba, Schneiderlin, Young; Ibrahimovic, Martial, Rashford, Rooney.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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