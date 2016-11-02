‘İntikam maçı’
UEFA, Manchester sınavı için Fenerbahçe'ye özel ilgi gösteriyor. Resmi siteden yapılan paylaşımlarda sarı-lacivertli takımın ligde 6 maçtır kaybetmediğinin altı çizildi. Fenerbahçe'nin 4-1 kaybedilen ilk maçın intikamını almak isteyeceği belirtildi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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