 ‘İntikam maçı’ – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘İntikam maçı’

    ‘İntikam maçı’
    , sınavı için Fenerbahçe'ye özel ilgi gösteriyor. Resmi siteden yapılan paylaşımlarda sarı-lacivertli takımın ligde 6 maçtır kaybetmediğinin altı çizildi. Fenerbahçe'nin 4-1 kaybedilen ilk maçın intikamını almak isteyeceği belirtildi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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