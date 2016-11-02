Fener bu kez 'Kazan'amadı!

Ali Muhammed ile Parakhouski'nin karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakada Nunnally ve Udoh ile skor üreten Fenerbahçe, 5. dakikayı 11-8 önde geçti. Parakhouski'nin yanı sıra Langford'dan da skor katkısı alan Unics Kazan, 6. dakikada 13-11 üstünlük kurdu. Skor üstünlüğünü koruyan ve sarı-lacivertli basketbolculara kolay sayı şansı vermeyen Rusya temsilcisi, ilk çeyreği Langford'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle 20-15 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci periyoda Voronov ve Williams'ın basketleriyle başlayan konuk ekibe Ali Muhammed ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla karşılık verdi. Ali Muhammed'in 13. dakikadaki 3 sayılık basketiyle 26-25 öne geçen sarı-lacivertli ekip, bu oyuncunun yanı sıra Vesely'nin skorer oyunuyla uzun süre üstünlüğünü korudu. Parakhouski'nin isabetli şutlarıyla farkın açılmasını önleyen konuk takım, Banic'in 17. dakikada bulduğu basketle 39-37 öne geçti. İyi savunması ve kontrollü oyunuyla çeyrek sonuna kadar üstünlüğü kaptırmayan Unics Kazan, devre arasına 43-39 önde girdi.

Sarı-lacivertlilerde ilk yarıda 6'da 5 dış atış yüzdesiyle oynayan ve 15 sayı üreten Ali Muhammed ile 10 sayı kaydeden Vesely dikkati çekti. Konuk ekipte ise ilk yarıda Langford 16, Parakhouski ise 12 sayılık performansıyla ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Parakhouski'nin basketiyle 6 sayılık fark (39-45) yakalayan Unics Kazan, Colom, Langford, Banic ve Voronov ile skor üretti. Fenerbahçe, rakibine Vesely, Nunnally, Sloukas, Datome ve Udoh'un basketleriyle karşılık verse de üstünlüğü ele geçiremedi. Periyodun son bölümünde taraftarının da desteğiyle baskısını artıran sarı-lacivertliler, Ali Muhammed'in çeyreğin bitimine 30 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle 62-61 öne geçti. Colom ile son saniye basketi bulan Unics Kazan, periyodu 63-62 önde tamamladı.

Taraftarının da desteğiyle son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, Ali Muhammed, Datome ve Vesely'nin basketleriyle 35. dakikada 68-63 üstünlük kurdu. Ev sahibi takımın yaptığı iyi savunma karşısında ilk 5,5 dakika sayı bulamayan Unics Kazan, sessizliğini Parakhouski'nin 36. dakikadaki basketiyle bozdu. Bu oyuncuyla skor üretmeye devam eden Rusya temsilcisi, 38. dakikanın sonunda Kaimakoglou'nun 3 sayılık basketiyle 71-71 eşitliği sağladı. Vesely'nin 5 faulle oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe'de hücum gücü düşerken, Langford'un elinden 5-0'lık seri bulan konuk ekip, son dakikada farkı 5'e çıkardı: 71-76. Sarı-lacivertliler, son saniyelerde oyundan düşerken, üstünlüğünü kaybetmeyen Unics Kazan, mücadeleyi 81-73 kazandı.

Karşılaşmada 28 sayı kaydeden Unics Kazanlı Langford maçın en skorer oyuncusu oldu. Konuk ekipte 20 sayıyla mücadele eden Parakhouski, galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise Ali Muhammed'in 23, Vesely'nin 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu skorla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini alırken, Unics Kazan da 5. hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti.



Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Sinisa Herceg (Hırvatistan)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 23, Nunnally 6, Datome 12, Antic 2, Udoh 3, Sloukas 10, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu

Unics Kazan: Colom 9, Langford 28, Kaimakoglou 3, Panin, Parakhouski 20, Williams 10, Voronov 5, Banic 6

1. Periyot: 15-20

Devre: 39-43

3. Periyot: 62-63

5 faulle çıkan: 37.20 Vesely (Fenerbahçe)