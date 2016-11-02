 F.Bahçe’nin rakibi Kazan – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe’nin rakibi Kazan

    F.Bahçe’nin rakibi Kazan
    'nde 'nin bugünkü rakibi ... 'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten yayınlanacak. Saat 20.00'de A Spor'dan yayınlanacak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Banvit, Nymburk'u konuk edecek.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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