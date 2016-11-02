F.Bahçe’nin rakibi Kazan
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi U.Kazan... Ülker Arena'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak ve Lig TV 3'ten yayınlanacak. Saat 20.00'de A Spor'dan yayınlanacak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Banvit, Nymburk'u konuk edecek.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
F.Bahçe’nin rakibi Kazan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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