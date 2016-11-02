F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde
TalkSport, ManU’lu yetkililerin İstanbul’da Alman yıldız için F.Bahçe ile masaya oturacağını duyurdu.
Fenerbahçe-Manchester United maçı öncesi Ada basınında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. TalkSport radyosundaki 'Avrupa Kupaları' isimli programda; Fenerbahçe'nin, Bastian Schweinsteiger'i ManU'dan istediği ileri sürüldü. Programın yorumcusu, Alman panzerinin Chelsea'nin Avrupa kupaları listesinde adı olmadığı için İstanbul'a gitmeyeceğini ama menajeri Robert Schneider'in bu önemli yolculukta yer alacağını dinleyenlerine duyurdu. Fenerbahçe'nin, Alman milli yıldız için de formülü kiralık.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.