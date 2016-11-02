 F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde

    F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde

    TalkSport, ManU’lu yetkililerin İstanbul’da Alman yıldız için F.Bahçe ile masaya oturacağını duyurdu.

    - maçı öncesi Ada basınında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. TalkSport radyosundaki 'Avrupa Kupaları' isimli programda; Fenerbahçe'nin, Bastian Schweinsteiger'i ManU'dan istediği ileri sürüldü. Programın yorumcusu, Alman panzerinin Chelsea'nin Avrupa kupaları listesinde adı olmadığı için İstanbul'a gitmeyeceğini ama menajeri Robert Schneider'in bu önemli yolculukta yer alacağını dinleyenlerine duyurdu. Fenerbahçe'nin, Alman milli yıldız için de formülü kiralık.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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