F.Bahçe, ManU maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.