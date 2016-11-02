F.Bahçe, ManU maçına hazır
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:49
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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