 F.Bahçe, ManU maçına hazır – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe, ManU maçına hazır

    F.Bahçe, ManU maçına hazır

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:49
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