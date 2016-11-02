F.Bahçe iç sahada daha başarılı
UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 212. sınavını verecek.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 264 gol gönderirken, kalesinde 317 gol gördü.
Avrupa karnesi
Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 211 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
|
91
|
UEFA Avrupa Ligi
|
45
|
24
|
13
|
8
|
63
|
40
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
|
70
|
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|
30
|
12
|
9
|
9
|
46
|
35
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
40
|
11
|
6
|
23
|
42
|
70
|
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
11
|
TOPLAM
|
211
|
77
|
43
|
91
|
264
|
317
İç sahada başarılı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada başarılı bir performans ortaya koyuyor.
Taraftarı önünde 105. maçına çıkacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 7 Avrupa kupası (6 galibiyet, 1 beraberlik) karşılaşmasında kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 104 maçta 52 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.
İç saha maçlarında rakip fileleri 153 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.
Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
UEFA Kupası
|
27
|
14
|
4
|
9
|
UEFA Avrupa Ligi
|
22
|
13
|
6
|
3
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
16
|
6
|
3
|
7
|
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|
15
|
7
|
5
|
3
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
20
|
9
|
2
|
9
|
Kupa Galipleri Kupası
|
4
|
3
|
1
|
-
|
TOPLAM
|
104
|
52
|
21
|
31
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:29
- Şenol Güneş: "Favoriden 4 puan aldık"
Toplam 6
Yorum
Vincent Herkesten 4 er puan alacaz inşallah
- Luis Cavanda’yı da yedi
Toplam 4
Yorum
neoplan ne gudubet bi adammışın kurtulamıyoz senden
- Ne iş UEFA!
Toplam 4
Yorum
Ersin Fenerbahçe yi katletme görevi verilince ben bunu yapamam Türklerin yoğun yaşadığı berlin de oturuyorum demiş UEFA da hakemi değiştirmiş
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