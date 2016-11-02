 F.Bahçe iç sahada daha başarılı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe iç sahada daha başarılı

    F.Bahçe iç sahada daha başarılı

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 212. sınavını verecek.

    Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 211 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 77'sini kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 91 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 264 gol gönderirken, kalesinde 317 gol gördü.

    Avrupa karnesi

    Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 211 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

    Organizasyon

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    UEFA Kupası

    54

    18

    10

    26

    72

    91

    UEFA Avrupa Ligi

    45

    24

    13

    8

    63

    40

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    33

    9

    4

    20

    30

    70

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

    30

    12

    9

    9

    46

    35

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    40

    11

    6

    23

    42

    70

    Avrupa Kupa Galipleri Kupası

    9

    3

    1

    5

    11

    11

    TOPLAM

    211

    77

    43

    91

    264

    317

    İç sahada başarılı

    Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada başarılı bir performans ortaya koyuyor.

    Taraftarı önünde 105. maçına çıkacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 7 Avrupa kupası (6 galibiyet, 1 beraberlik) karşılaşmasında kaybetmedi.

    Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 104 maçta 52 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.

    İç saha maçlarında rakip fileleri 153 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.

    Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

    Organizasyon

    O

    G

    B

    M

    UEFA Kupası

    27

    14

    4

    9

    UEFA Avrupa Ligi

    22

    13

    6

    3

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    16

    6

    3

    7

    UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

    15

    7

    5

    3

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    20

    9

    2

    9

    Kupa Galipleri Kupası

    4

    3

    1

    -

    TOPLAM

    104

    52

    21

    31
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:29
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