F.Bahçe iç sahada daha başarılı

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 211 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 77'sini kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 91 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 264 gol gönderirken, kalesinde 317 gol gördü.

Avrupa karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 211 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 45 24 13 8 63 40 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 211 77 43 91 264 317

İç sahada başarılı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Taraftarı önünde 105. maçına çıkacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 7 Avrupa kupası (6 galibiyet, 1 beraberlik) karşılaşmasında kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 104 maçta 52 galibiyet aldı. Fenerbahçe, sahasındaki 21 maçtan beraberlikle ayrılırken, 31 müsabakada rakiplerine yenildi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 153 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 115 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında organizasyonlara göre ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: