"Aynı zorluğu onlar yaşayacak"

Karşılaşma için hazırlanan kitapçığa açıklamada bulunan Hollandalı futbolcu Lens, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını aktararak, "Bu gruptan çıkmamamız için bir neden yok. Takımımız bu güce sahip. Bu yarışı sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. İlk maç bizim için şanssız olduğumuz bir ana denk geldi. O nedenle ilk maçı burada oynayacağımız maç ile kıyaslamıyorum. Çünkü bu maçı taraftarlarımızın önünde oynayacağız, onlar da var güçleri ile bizi destekleyerek motive edeceklerdir. Bu maçtan puanlar alarak, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, deplasmanda 4-1 kaybettikleri maçın kendileri için çok zor geçtiğini anlatarak, "Manchester United gibi bir dünya devi ile deplasmanda oynamak kolay değildir kuşkusuz. Şimdi biz, kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynarken, onlar da bu zorluğu yaşayacaklar. Biz de elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için mücadele edeceğiz. İnşallah, gruptan çıkma adına sahamızda 3 puan alırız ve önemli bir adım atarız. Taraftarımız da tabii ki bu maçta bizi yalnız bırakmayacaktır. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteği ile kazanacağımızı her zaman dile getiriyoruz Onların desteği bizim için itici bir güç. Gelecek maçlarda, rakibimiz kim olursa olsun, iç sahada oynayacağız ve 3 puanla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.





Alper Potuk ise Manchester United'ı yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gruptan çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunun farkındayız. Lider gittiğimiz bir Manchester deplasmanı vardı. Puan elde edebilseydik çok iyi avantaj yakalayacaktık, ama olmadı. Gerçekten çok şanssız bir günümüzdeydik. Şimdi artık kendi saha ve seyircimiz önünde kazanıp, tekrar gruptan çıkma şansını bulmak istiyoruz. Bunu başarmak için de elimizden gelenin en iyisini yapmak azmindeyiz. Taraftarımızın da desteğiyle galip geleceğimize tüm arkadaşlarımla inanıyoruz."



