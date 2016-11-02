37'ye 18 üstünlük İngilizlerde
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak maç, Türk ve İngiliz takımlarını 75. kez karşı karşıya getirecek.
Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği temsil etti.
İç sahada Türk takımları üstün
İngiliz takımlarının genel anlamdaki üstünlüğü Türkiye'deki maçlarda geçerli olmadı.
Türk temsilcileri sahasında İngilizlere karşı galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. İngilizler, Türkiye deplasmanında 13 yenilgi alırken, 11 kez galip geldi. Türkiye'deki 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Öte yandan Beşiktaş ile Chelsea arasında 2003-2004 sezonunda oynanan maç ise UEFA'nın kararıyla İstanbul'dan Almanya'ya alınmıştı.
Türk ve İngiliz takımlarının maçları
Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan 74 maç şöyle:
|
SEZON
|
ORGANİZASYON
|
MAÇ
|
SONUÇLAR
|
1968-69
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Fenerbahçe-Manchester City
|
2-1 / 0-0
|
1972-73
|
Kupa Galipleri Kupası
|
Ankaragücü-Leeds United
|
1-1 / 0-1
|
1976-77
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Trabzonspor-Liverpool
|
1-0 / 0-3
|
1977-78
|
UEFA Kupası
|
Fenerbahçe-Aston Villa
|
0-2 / 0-4
|
1978-79
|
UEFA Kupası
|
Galatasaray-West Bromwich Albion
|
1-3 / 1-3
|
1979-80
|
Kupa Galipleri Kupası
|
Fenerbahçe-Arsenal
|
0-0 / 0-2
|
1982-83
|
Şampiyon Kulüpler Kupası
|
Beşiktaş-Aston Villa
|
0-0 / 1-3
|
1993-94
|
Şampiyorlar Ligi Elemeleri
|
Galatasaray-Manchester United
|
3-3 / 0-0
|
1994-95
|
Şampiyonlar Ligi
|
Galatasaray-Manchester United
|
0-0 / 0-4
|
1994-95
|
UEFA Kupası
|
Trabzonspor-Aston Villa
|
1-0 / 1-2
|
1995-96
|
İnter Toto
|
Bursaspor-Wimbledon
|
4-0
|
1996-97
|
Şampiyonlar Ligi
|
Fenerbahçe-Manchester United
|
0-2 / 1-0
|
1998-99
|
İnter Toto
|
Samsunspor-Crystal Palace
|
2-0 / 2-0
|
1999-00
|
Şampiyonlar Ligi
|
Galatasaray-Chelesa
|
0-5 / 0-1
|
1999-00
|
UEFA Kupası
|
Galatasaray-Leeds United
|
2-0 / 2-2
|
1999-00
|
UEFA Kupası Finali
|
Galatasaray-Arsenal
|
0-0 (Penaltılarda 4-1)
|
2000-01
|
Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Leeds United
|
0-6 / 0-0
|
2001-02
|
Şampiyonlar Ligi
|
Galatasaray-Liverpool
|
0-0 / 1-1
|
2003-04
|
UEFA Kupası
|
Gençlerbirliği-Blackburn Rowers
|
3-1 / 1-1
|
2003-04
|
Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Chelsea
|
2-0 / 0-2
|
2004-05
|
Şampiyonlar Ligi
|
Fenerbahçe-Manchester United
|
2-6 / 3-0
|
2005-06
|
UEFA Kupası Grup
|
Beşiktaş-Bolton Wanderers
|
1-1
|
2006-07
|
Şampiyonlar Ligi
|
Galatasaray-Liverpool
|
2-3 / 3-2
|
2006-07
|
UEFA Kupası Grup
|
Beşiktaş-Tottenham
|
0-2
|
2006-07
|
UEFA Kupası Grup
|
Fenerbahçe-Newcastle United
|
0-1
|
2007-08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Liverpool
|
2-1 / 0-8
|
2007-08
|
Şampiyonlar Ligi
|
Fenerbahçe-Chelsea
|
2-1 / 0-2
|
2008-09
|
Şampiyonlar Ligi
|
Fenerbahçe-Arsenal
|
2-5 / 0-0
|
2009-10
|
Şampiyonlar Ligi
|
Beşiktaş-Manchester United
|
0-1 / 1-0
|
2010-11
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Trabzonspor-Liverpool
|
0-1 / 1-2
|
2010-11
|
Şampiyonlar Ligi
|
Bursaspor-Manchester United
|
0-1 / 0-3
|
2011-12
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Beşiktaş-Stoke City
|
1-2 / 3-1
|2012-13
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Manchester United
|0-1 / 1-0
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Fenerbahçe-Arsenal
|0-3 / 0-2
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Chelsea
|1-1 / 0-2
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Arsenal
|1-4 / 1-4
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Beşiktaş-Arsenal
|0-0 / 0-1
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Tottenham
|1-1 /1-0
|2014-15
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Liverpool
|0-1 / 1-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Manchester United
|1-4
Fenerbahçe, 19. kez İngilizlere rakip
Fenerbahçe, İngiliz temsilcilerine 19. kez rakip olacak.
Sarı-lacivertliler, İngilizlerle oynadığı 18 maçta sadece 4 kez galip gelebildi. Bu maçlarda 11 yenilgi alan Fenerbahçe, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Manchester United'la ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle oynadığı 5 maçın üçünü kaybeden sarı-lacivertliler, ikisini ise galip bitirdi.
Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla sahasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Manchester United ise Türk takımlarına karşı 16. sınavına çıkacak. İngilizlerin ünlü kulübü, daha önceki 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Manchester United, Türkiye deplasmanında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak İngiltere'ye döndü.
Maçlar
Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şu şekilde:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Skor
|1968-69
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Manchester City
|0-0 / 2-1
|1977-78
|UEFA Kupası
|Aston Villa
|0-4 / 0-2
|1979-80
|Kupa Galipleri Kupası
|Arsenal
|0-2 / 0-0
|1996-97
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Manchester United
|0-2 /1-0
|2004-05
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Manchester United
|2-6 / 3-0
|2006-07
|UEFA Kupası
|Newcastle United
|0-1
|2007-08
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Chelsea
|2-1 / 0-2
|
2008-2009
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Arsenal
|2-5 / 0-0
|2013-2014
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Arsenal
|0-3 / 0-2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi
|Manchester United
|1-4
Not: Tabloda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
- F.Bahçe iç sahada daha başarılı
Toplam 1
Yorum
Ota boca juniors Mükemmel bilgiler.emeği geçenlere teşekkürler.
- Söz Advocaat’ta
Toplam 3
Yorum
mert oyunculara bişey demicem bu sefer ama bu adamın teknik ve taktiğine artık inanmıyorum bu adamda ruh yok farklı bişey olmayacak yani
- Yenilmezler
Toplam 8
Yorum
Moltes Quaresma gol atında Beşiktaş yenmiyor. Bide vodafone arena da iki beraberlik. Neyse ki kaybetmiyoruz. Bence Benfica yı çok pis yenmek lazım burada. Hayde Beşiktaş hayde.
37'ye 18 üstünlük İngilizlerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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