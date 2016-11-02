37'ye 18 üstünlük İngilizlerde

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 74 maç oynandı. Bu maçlarda İngiliz takımlarının üstünlüğü göze çarptı. Türk takımları İngilizlere karşı 18 galibiyet alırken sahadan 37 defa da yenik ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği temsil etti.

İç sahada Türk takımları üstün

İngiliz takımlarının genel anlamdaki üstünlüğü Türkiye'deki maçlarda geçerli olmadı.

Türk temsilcileri sahasında İngilizlere karşı galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. İngilizler, Türkiye deplasmanında 13 yenilgi alırken, 11 kez galip geldi. Türkiye'deki 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Beşiktaş ile Chelsea arasında 2003-2004 sezonunda oynanan maç ise UEFA'nın kararıyla İstanbul'dan Almanya'ya alınmıştı.

Türk ve İngiliz takımlarının maçları

Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan 74 maç şöyle:

SEZON ORGANİZASYON MAÇ SONUÇLAR 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Fenerbahçe-Manchester City 2-1 / 0-0 1972-73 Kupa Galipleri Kupası Ankaragücü-Leeds United 1-1 / 0-1 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor-Liverpool 1-0 / 0-3 1977-78 UEFA Kupası Fenerbahçe-Aston Villa 0-2 / 0-4 1978-79 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 / 1-3 1979-80 Kupa Galipleri Kupası Fenerbahçe-Arsenal 0-0 / 0-2 1982-83 Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş-Aston Villa 0-0 / 1-3 1993-94 Şampiyorlar Ligi Elemeleri Galatasaray-Manchester United 3-3 / 0-0 1994-95 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 / 0-4 1994-95 UEFA Kupası Trabzonspor-Aston Villa 1-0 / 1-2 1995-96 İnter Toto Bursaspor-Wimbledon 4-0 1996-97 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 0-2 / 1-0 1998-99 İnter Toto Samsunspor-Crystal Palace 2-0 / 2-0 1999-00 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelesa 0-5 / 0-1 1999-00 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 / 2-2 1999-00 UEFA Kupası Finali Galatasaray-Arsenal 0-0 (Penaltılarda 4-1) 2000-01 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leeds United 0-6 / 0-0 2001-02 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 0-0 / 1-1 2003-04 UEFA Kupası Gençlerbirliği-Blackburn Rowers 3-1 / 1-1 2003-04 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Chelsea 2-0 / 0-2 2004-05 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 2-6 / 3-0 2005-06 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Bolton Wanderers 1-1 2006-07 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 2-3 / 3-2 2006-07 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Tottenham 0-2 2006-07 UEFA Kupası Grup Fenerbahçe-Newcastle United 0-1 2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Liverpool 2-1 / 0-8 2007-08 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Chelsea 2-1 / 0-2 2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Arsenal 2-5 / 0-0 2009-10 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Manchester United 0-1 / 1-0 2010-11 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Liverpool 0-1 / 1-2 2010-11 Şampiyonlar Ligi Bursaspor-Manchester United 0-1 / 0-3 2011-12 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Stoke City 1-2 / 3-1 2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0 2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2 2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2 2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4 2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4

Fenerbahçe, 19. kez İngilizlere rakip

Fenerbahçe, İngiliz temsilcilerine 19. kez rakip olacak.

Sarı-lacivertliler, İngilizlerle oynadığı 18 maçta sadece 4 kez galip gelebildi. Bu maçlarda 11 yenilgi alan Fenerbahçe, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Manchester United'la ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle oynadığı 5 maçın üçünü kaybeden sarı-lacivertliler, ikisini ise galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla sahasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Manchester United ise Türk takımlarına karşı 16. sınavına çıkacak. İngilizlerin ünlü kulübü, daha önceki 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Manchester United, Türkiye deplasmanında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak İngiltere'ye döndü.

Maçlar

Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şu şekilde:

Sezon Organizasyon Rakip Skor 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Manchester City 0-0 / 2-1 1977-78 UEFA Kupası Aston Villa 0-4 / 0-2 1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal 0-2 / 0-0 1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 0-2 /1-0 2004-05 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 2-6 / 3-0 2006-07 UEFA Kupası Newcastle United 0-1 2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea 2-1 / 0-2 2008-2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 2-5 / 0-0 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal 0-3 / 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Manchester United 1-4

Not: Tabloda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.