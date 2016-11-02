 37'ye 18 üstünlük İngilizlerde – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    37'ye 18 üstünlük İngilizlerde

    37'ye 18 üstünlük İngilizlerde

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak maç, Türk ve İngiliz takımlarını 75. kez karşı karşıya getirecek.

    İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 74 maç oynandı. Bu maçlarda İngiliz takımlarının üstünlüğü göze çarptı. Türk takımları İngilizlere karşı 18 galibiyet alırken sahadan 37 defa da yenik ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği temsil etti.

    İç sahada Türk takımları üstün

    İngiliz takımlarının genel anlamdaki üstünlüğü Türkiye'deki maçlarda geçerli olmadı.

    Türk temsilcileri sahasında İngilizlere karşı galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. İngilizler, Türkiye deplasmanında 13 yenilgi alırken, 11 kez galip geldi. Türkiye'deki 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Öte yandan Beşiktaş ile Chelsea arasında 2003-2004 sezonunda oynanan maç ise UEFA'nın kararıyla İstanbul'dan Almanya'ya alınmıştı.

    Türk ve İngiliz takımlarının maçları

    Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan 74 maç şöyle:

    SEZON

    ORGANİZASYON

    MAÇ

    SONUÇLAR

    1968-69

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    Fenerbahçe-Manchester City

    2-1 / 0-0

    1972-73

    Kupa Galipleri Kupası

    Ankaragücü-Leeds United

    1-1 / 0-1

    1976-77

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    Trabzonspor-Liverpool

    1-0 / 0-3

    1977-78

    UEFA Kupası

    Fenerbahçe-Aston Villa

    0-2 / 0-4

    1978-79

    UEFA Kupası

    Galatasaray-West Bromwich Albion

    1-3 / 1-3

    1979-80

    Kupa Galipleri Kupası

    Fenerbahçe-Arsenal

    0-0 / 0-2

    1982-83

    Şampiyon Kulüpler Kupası

    Beşiktaş-Aston Villa

    0-0 / 1-3

    1993-94

    Şampiyorlar Ligi Elemeleri

    Galatasaray-Manchester United

    3-3 / 0-0

    1994-95

    Şampiyonlar Ligi

    Galatasaray-Manchester United

    0-0 / 0-4

    1994-95

    UEFA Kupası

    Trabzonspor-Aston Villa

    1-0 / 1-2

    1995-96

    İnter Toto

    Bursaspor-Wimbledon

    4-0

    1996-97

    Şampiyonlar Ligi

    Fenerbahçe-Manchester United

    0-2 / 1-0

    1998-99

    İnter Toto

    Samsunspor-Crystal Palace

    2-0 / 2-0

    1999-00

    Şampiyonlar Ligi

    Galatasaray-Chelesa

    0-5 / 0-1

    1999-00

    UEFA Kupası

    Galatasaray-Leeds United

    2-0 / 2-2

    1999-00

    UEFA Kupası Finali

    Galatasaray-Arsenal

    0-0 (Penaltılarda 4-1)

    2000-01

    Şampiyonlar Ligi

    Beşiktaş-Leeds United

    0-6 / 0-0

    2001-02

    Şampiyonlar Ligi

    Galatasaray-Liverpool

    0-0 / 1-1

    2003-04

    UEFA Kupası

    Gençlerbirliği-Blackburn Rowers

    3-1 / 1-1

    2003-04

    Şampiyonlar Ligi

    Beşiktaş-Chelsea

    2-0 / 0-2

    2004-05

    Şampiyonlar Ligi

    Fenerbahçe-Manchester United

    2-6 / 3-0

    2005-06

    UEFA Kupası Grup

    Beşiktaş-Bolton Wanderers

    1-1

    2006-07

    Şampiyonlar Ligi

    Galatasaray-Liverpool

    2-3 / 3-2

    2006-07

    UEFA Kupası Grup

    Beşiktaş-Tottenham

    0-2

    2006-07

    UEFA Kupası Grup

    Fenerbahçe-Newcastle United

    0-1

    2007-08

    Şampiyonlar Ligi

    Beşiktaş-Liverpool

    2-1 / 0-8

    2007-08

    Şampiyonlar Ligi

    Fenerbahçe-Chelsea

    2-1 / 0-2

    2008-09

    Şampiyonlar Ligi

    Fenerbahçe-Arsenal

    2-5 / 0-0

    2009-10

    Şampiyonlar Ligi

    Beşiktaş-Manchester United

    0-1 / 1-0

    2010-11

    UEFA Avrupa Ligi

    Trabzonspor-Liverpool

    0-1 / 1-2

    2010-11

    Şampiyonlar Ligi

    Bursaspor-Manchester United

    0-1 / 0-3

    2011-12

    UEFA Avrupa Ligi

    Beşiktaş-Stoke City

    1-2 / 3-1
    2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0
    2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2
    2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2
    2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4
    2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1
    2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0
    2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0
    2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4

    Fenerbahçe, 19. kez İngilizlere rakip

    Fenerbahçe, İngiliz temsilcilerine 19. kez rakip olacak.

    Sarı-lacivertliler, İngilizlerle oynadığı 18 maçta sadece 4 kez galip gelebildi. Bu maçlarda 11 yenilgi alan Fenerbahçe, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Fenerbahçe, Manchester United'la ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle oynadığı 5 maçın üçünü kaybeden sarı-lacivertliler, ikisini ise galip bitirdi.

    Sarı-lacivertliler, İngiliz takımlarıyla sahasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

    Manchester United ise Türk takımlarına karşı 16. sınavına çıkacak. İngilizlerin ünlü kulübü, daha önceki 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Manchester United, Türkiye deplasmanında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak İngiltere'ye döndü.

    Maçlar

    Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı maçlar şu şekilde:

    Sezon Organizasyon Rakip Skor
    1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Manchester City 0-0 / 2-1
    1977-78 UEFA Kupası Aston Villa 0-4 / 0-2
    1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal 0-2 / 0-0
    1996-97 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 0-2 /1-0
    2004-05 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 2-6 / 3-0
    2006-07 UEFA Kupası Newcastle United 0-1
    2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea 2-1 / 0-2

    2008-2009

    		 UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 2-5 / 0-0
    2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal 0-3 / 0-2
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Manchester United 1-4

    Not: Tabloda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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