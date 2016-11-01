Yönetimden “çağrı” geldi
Sarı-lacivertlilerin Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup 4'üncü maçının genel bilet satışı dün başladı. Dün öğlen saatleri itibarıyla 8573 bilet satıldığını duyuruldu. Kulüpten, "Bu kritik karşılaşma için biletlere ilgi gösteren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, 12. adamı 3 Kasım 2016 Perşembe günü stadımıza bekliyoruz" çağrısı yapıldı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Yönetimden “çağrı” geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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