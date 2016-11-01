 Yönetimden “çağrı” geldi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Yönetimden “çağrı” geldi

    Yönetimden “çağrı” geldi
    Sarı-lacivertlilerin Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi grup 4'üncü maçının genel bilet satışı dün başladı. Dün öğlen saatleri itibarıyla 8573 bilet satıldığını duyuruldu. Kulüpten, "Bu kritik karşılaşma için biletlere ilgi gösteren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, 12. adamı 3 Kasım 2016 Perşembe günü stadımıza bekliyoruz" çağrısı yapıldı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:20
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