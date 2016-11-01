 Yıldırım’a ‘beraat’ kararı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Yıldırım’a ‘beraat’ kararı

    Yıldırım’a ‘beraat’ kararı

    Yargıtay da onayladı. başkanı, ‘gizli kalması gereken bilgileri temin etmek’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

    Yeniden görülen şike davasında hakkında verilen "beraat" kararı Yargıtay'ı bekleyen Başkanı Aziz Yıldırım, 'gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' iddiasıyla yargılandığı davada da beraat etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Yıldırım hakkında 2007'de söz konusu iddiayla igili soruşturma başlatılmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yıldırım beraat etmişti. Aynı davada hapis cezası alan iki sanığın talebi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Ardından aynı davanın sanıkları Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'a verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezası da bozuldu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:54
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