Yıldırım’a ‘beraat’ kararı
Yargıtay da onayladı. Fenerbahçe başkanı, ‘gizli kalması gereken bilgileri temin etmek’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Yeniden görülen şike davasında hakkında verilen "beraat" kararı Yargıtay'ı bekleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' iddiasıyla yargılandığı davada da beraat etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı. Yıldırım hakkında 2007'de söz konusu iddiayla igili soruşturma başlatılmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yıldırım beraat etmişti. Aynı davada hapis cezası alan iki sanığın talebi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Ardından aynı davanın sanıkları Celalettin Erkal ve Zafer Yoldaş'a verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezası da bozuldu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Yıldırım’a ‘beraat’ kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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