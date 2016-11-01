‘Valbuena öldü’ dediler
F.Bahçe'nin sezon başında transfer listesinde yer alan Mathieu Valbuena'nın önceki akşam öldüğüne dair sosyal medyadan haberler yayıldı. Oyuncunun kulübü Lyon'dan yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, "Twitter'daki aşağılık kişilere karşın Valbuena yaşamaktadır. Bu insanlık dışı söylentilerden dolayı dehşet içerisindeyiz" denildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
‘Valbuena öldü’ dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.