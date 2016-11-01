 ‘Valbuena öldü’ dediler – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ‘Valbuena öldü’ dediler

    ‘Valbuena öldü’ dediler
    'nin sezon başında transfer listesinde yer alan Mathieu Valbuena'nın önceki akşam öldüğüne dair sosyal medyadan haberler yayıldı. Oyuncunun kulübü Lyon'dan yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, "Twitter'daki aşağılık kişilere karşın Valbuena yaşamaktadır. Bu insanlık dışı söylentilerden dolayı dehşet içerisindeyiz" denildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:21
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