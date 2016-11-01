Seni çok geç tanıdım
Sarı-lacivertli teknik adam, “Sana istemeden haksızlık etmiş olabilirim. Çünkü birçoğunuzu tanımıyordum. Ama sen hiç yılmadın, çalışıp kendini gösterdin, formayı da kaptın” diyerek oyuncusunun hakkını teslim etti.
F.Bahçe'nin 5-0'lık Karabük galibiyetinin mimarlarından biri de Aatif Chahechouhe'ydu. Adı ocakta gönderilecekler listesinde geçerken, bir anda "on numara" olarak sahaya sürülen Faslı futbolcu, faydalı futbolunu bir de golle süsledi. Gol sonrası gözyaşlarını tutamayarak duygu patlaması yaşayan Aatif, 90 dakikanın bitiminde Advocaat tarafından özel olarak tebrik edildi.
CANLI YAYINDA İTİRAF
Tecrübeli çalıştırıcı, "Sana istemeden haksızlık etmiş olabilirim. Çünkü birçoğunuzu tanımıyordum. Ama sen hiç yılmadın, çalışıp kendini gösterdin, formayı da kaptın. Tebriği hak ediyorsun" diyerek Aatif'in hakkını teslim etti. Dick Advocaat, Kardemir Karabük maçı sonrası TV kameraları önünde yaptığı açıklamada, "Biz buraya biraz geç geldik. Kadronun çoğunu bilmiyorduk, şimdi kadroyu tanıyoruz. Oyuncularımızın ihtiyaçlarını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
11'DE BAŞLAYINCA AFFETMİYOR
Aatif, sarı-lacivertli formayla bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya sürüldü. İlki Grasshoppers maçıydı ve golünü attı. Faslı forvet oyuncusu, Karübükspor'u da boş geçmedi.
AATİF, BEEN'İN KURBANI OLDU
Aatıf Chahechouhe, perşembe günü Manchester United'a karşı sahada olamayacak. Çünkü adı Avrupa listesinde yer almıyor. Bu kararı Dick Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in verdiği belirlendi. Been'in, Aatif'ın yerine Hollanda'dan tanıdığı Stoch'u Avrupa kadrosuna yazdığı ileri sürüldü.
Emre BOL
CANLI YAYINDA İTİRAF
Tecrübeli çalıştırıcı, "Sana istemeden haksızlık etmiş olabilirim. Çünkü birçoğunuzu tanımıyordum. Ama sen hiç yılmadın, çalışıp kendini gösterdin, formayı da kaptın. Tebriği hak ediyorsun" diyerek Aatif'in hakkını teslim etti. Dick Advocaat, Kardemir Karabük maçı sonrası TV kameraları önünde yaptığı açıklamada, "Biz buraya biraz geç geldik. Kadronun çoğunu bilmiyorduk, şimdi kadroyu tanıyoruz. Oyuncularımızın ihtiyaçlarını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
11'DE BAŞLAYINCA AFFETMİYOR
Aatif, sarı-lacivertli formayla bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya sürüldü. İlki Grasshoppers maçıydı ve golünü attı. Faslı forvet oyuncusu, Karübükspor'u da boş geçmedi.
AATİF, BEEN'İN KURBANI OLDU
Aatıf Chahechouhe, perşembe günü Manchester United'a karşı sahada olamayacak. Çünkü adı Avrupa listesinde yer almıyor. Bu kararı Dick Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in verdiği belirlendi. Been'in, Aatif'ın yerine Hollanda'dan tanıdığı Stoch'u Avrupa kadrosuna yazdığı ileri sürüldü.
Emre BOL
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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