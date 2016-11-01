‘Şener, bu Wiel’i gönderir’
Fenerbahçe'de Van der Wiel krizi sürüyor. Takım doktoru, Hollandalı oyuncunun sakatlığı yüzünden kadroya alınmadığı ile ilgili açıklamalar yapıyor, yönetim ise "Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldığı" iddialarını yalanlamıyor. Şener'in bu süreçte sağ koridoru kapatması, Wiel'in devre arasında talip çıkarsa satılma olasılığını iyice artırıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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