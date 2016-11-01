 ‘Şener, bu Wiel’i gönderir’ – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ‘Şener, bu Wiel’i gönderir’

    ‘Şener, bu Wiel’i gönderir’
    'de krizi sürüyor. Takım doktoru, Hollandalı oyuncunun sakatlığı yüzünden kadroya alınmadığı ile ilgili açıklamalar yapıyor, yönetim ise "Advocaat tarafından kadro dışı bırakıldığı" iddialarını yalanlamıyor. Şener'in bu süreçte sağ koridoru kapatması, Wiel'in devre arasında talip çıkarsa satılma olasılığını iyice artırıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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