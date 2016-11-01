 ‘Sen elit bir oyuncusun Topal’ – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ‘Sen elit bir oyuncusun Topal’

    ‘Sen elit bir oyuncusun Topal’
    Teknik Direktörü 'ın, Karabük maçından sonra profesyonelliğine hayran olduğu 'ı da özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcının, "Sen elit bir oyuncusun, uluslararası standartta bir oyuncusun" diyerek milli futbolcuyu onore ettiği belirtildi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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