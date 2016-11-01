‘Sen elit bir oyuncusun Topal’
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Karabük maçından sonra profesyonelliğine hayran olduğu Mehmet Topal'ı da özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcının, "Sen elit bir oyuncusun, uluslararası standartta bir oyuncusun" diyerek milli futbolcuyu onore ettiği belirtildi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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