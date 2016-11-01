Özen’den ‘Mourinho’ iddiası
Bir televizyon kanalında spor yorumculuğunu yapan Önder Özen, Manchester United'ın hocası Jose Mourinho hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Özen, Mourinho'nun Fenerbahçe ile çok ilgili olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'yi çalıştırmayı isteyeceğini sanıyorum çünkü soruyor Fenerbahçe'yi. Bir gün gelebilir, yolu düşebilir Türkiye'ye" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Özen’den ‘Mourinho’ iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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