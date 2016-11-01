 Özen’den ‘Mourinho’ iddiası – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Özen’den ‘Mourinho’ iddiası

    Özen’den ‘Mourinho’ iddiası
    Bir televizyon kanalında spor yorumculuğunu yapan , 'ın hocası hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Özen, Mourinho'nun Fenerbahçe ile çok ilgili olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'yi çalıştırmayı isteyeceğini sanıyorum çünkü soruyor Fenerbahçe'yi. Bir gün gelebilir, yolu düşebilir Türkiye'ye" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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