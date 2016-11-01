 Ömer Onan’dan teşekkür – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ’dan teşekkür

    Ömer Onan’dan teşekkür
    Sarı-lacivertli kulüp, TBF yönetim kuruluna seçilen basketbol takımının genel menajer yardımcısı için başarı mesajı yayınladı. Onan da buna karşılık verdi; kulübe gönderdiği yazıda, "Gerçek dostluk ve aile duygusu ve anlayış ve desteğiniz için sonsuz teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:57
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