 Meleklere yeni sponsor – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Meleklere yeni sponsor

    Meleklere yeni sponsor
    , Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon forma sponsoru ile dün sözleşme imzaladı. Spor Kompleksi 1907 Tribünü'ndeki törene başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler, takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan organizasyonda voleybolcular başkan Yıldırım'la öz çekim yaptılar.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:55
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