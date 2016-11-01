Meleklere yeni sponsor
Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon forma sponsoru Barilla ile dün sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'ndeki törene başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler, takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan organizasyonda voleybolcular başkan Yıldırım'la öz çekim yaptılar.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Meleklere yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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