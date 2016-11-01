ManU maçı Grafe’nin
Manchester United karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. Buna göre mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Grafe düdük çalacak. Grafe, daha önce F.Bahçe'nin iki maçını yönetti. Viktoria Plzen ile 1-1 kalan sarı-lacivertliler PAOK'a ise 1-0 yenildi. İki maç da Avrupa Ligi'nde oynandı.
İNGİLİZLERE SIKI KORUMA
ManU maçı öncesi rakip taraftarlara uygulanacak protokol belli oldu. İngilizler ilk olarak Taksim Meydanı'nda toplanacak. Buradan otobüslerle stada götürülecekler. Maç sonunda da yine aynı şekilde Taksim'e getirilecek. Bu transfer işlemleri tamamen polis koruması altında ve kurşun geçirmez otobüslerle yapılacak.
İNGİLİZLERE SIKI KORUMA
ManU maçı öncesi rakip taraftarlara uygulanacak protokol belli oldu. İngilizler ilk olarak Taksim Meydanı'nda toplanacak. Buradan otobüslerle stada götürülecekler. Maç sonunda da yine aynı şekilde Taksim'e getirilecek. Bu transfer işlemleri tamamen polis koruması altında ve kurşun geçirmez otobüslerle yapılacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
ManU maçı Grafe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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