 ManU maçı Grafe’nin – Fotomaç – 01 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ManU maçı Grafe’nin

    ManU maçı Grafe’nin
    karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. Buna göre mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalacak. Grafe, daha önce 'nin iki maçını yönetti. Viktoria Plzen ile 1-1 kalan sarı-lacivertliler PAOK'a ise 1-0 yenildi. İki maç da Avrupa Ligi'nde oynandı.

    İNGİLİZLERE SIKI KORUMA
    ManU maçı öncesi rakip taraftarlara uygulanacak protokol belli oldu. İngilizler ilk olarak 'nda toplanacak. Buradan otobüslerle stada götürülecekler. Maç sonunda da yine aynı şekilde Taksim'e getirilecek. Bu transfer işlemleri tamamen polis koruması altında ve kurşun geçirmez otobüslerle yapılacak.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ManU maçı Grafe’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.