Karatay’a protein cevabı
Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Volkan Demirel gol yiyor çünkü yeteri kadar protein almıyor" sözlerine cevap verdi. Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil. Burada bilimsel ekip var. Onlara çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Karatay’a protein cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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