 Karatay’a protein cevabı – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Karatay’a protein cevabı

    Karatay’a protein cevabı
    Kulüp doktoru , Prof. Dr. 'ın " gol yiyor çünkü yeteri kadar protein almıyor" sözlerine cevap verdi. Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil. Burada bilimsel ekip var. Onlara çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:49
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