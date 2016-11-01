 İyi oynarsak tribün dolar – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    İyi oynarsak tribün dolar

    İyi oynarsak tribün dolar
    'nin son oynadığı Karabük maçına da taraftar gerekeni ilgiyi göstermedi. Karşılaşmaya, çok sevilen başkan adayı Ali Koç'un çağrısına rağmen 14 bin civarında seyirci geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, "Para, pul ya da istifa tepkisi değil; taraftar, takım iyi oynamıyor diye maça gelmiyor. İyi oynadıkça tribünler dolacaktır" dediler.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:19
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