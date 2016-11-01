İyi oynarsak tribün dolar
F.Bahçe'nin son oynadığı Karabük maçına da taraftar gerekeni ilgiyi göstermedi. Karşılaşmaya, çok sevilen başkan adayı Ali Koç'un çağrısına rağmen 14 bin civarında seyirci geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, "Para, pul ya da istifa tepkisi değil; taraftar, takım iyi oynamıyor diye maça gelmiyor. İyi oynadıkça tribünler dolacaktır" dediler.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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