Fernandao topa da değdi
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan ayrı kalan Jose Fernandao dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Bir süredir antrenmanlara çıkan ama topa değmeyen Brezilyalı futbolcu, çift kale maçta oynadı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Fernandao'da her şey planladığımız gibi gidiyor. Herhangi bir aksilik ve sıkıntı yok" dedi. Kardemir Karabük sınavında oynayanlar rejenerasyon çalışması yapmakla yetindi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Fernandao topa da değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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