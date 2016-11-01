Fernandao topa da değdi

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan ayrı kalan Jose Fernandao dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Bir süredir antrenmanlara çıkan ama topa değmeyen Brezilyalı futbolcu, çift kale maçta oynadı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Fernandao'da her şey planladığımız gibi gidiyor. Herhangi bir aksilik ve sıkıntı yok" dedi. Kardemir Karabük sınavında oynayanlar rejenerasyon çalışması yapmakla yetindi.