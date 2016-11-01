Fenerbahçe zorlu maça konsantre oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de yapılan Kardemir Karabükspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümde de aktif dinlenmeye yönelik çalıştığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 15:16
- ''Bazı hakemler art niyetli''
Toplam 52
Yorum
garagartal besıktas fener macında emenıkenın kırmızı kart gormemesı turk hakemlerının durumunu gosterır.ayrıca besıktas hep ezılmeye calısıldı yıllardır
- Hakem değişti: Maçı Milorad Mazic yönetecek!
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vlkn80 UEFA-MAFİASI yine İş başında, maçı izlemeye gerek kalmadı Teşekkürler...
- Mou'dan F.Bahçe sözleri
Toplam 1
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adolfnazif ingiliz oyunu almanlari sevmezler sirplarda bizi sevmez
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