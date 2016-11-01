 Fenerbahçe zorlu maça konsantre oldu – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Fenerbahçe zorlu maça konsantre oldu

    Fenerbahçe zorlu maça konsantre oldu

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İki ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Spor Toto Süper Lig'de yapılan Kardemir Karabükspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümde de aktif dinlenmeye yönelik çalıştığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:16
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