 Fenerbahçe fırtınası – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    fırtınası

    Fenerbahçe fırtınası
    Kulübü geçtiğimiz haftayı tam anlamıyla zafere doyarak kapattı. Sarı-lacivertliler, futbol, basketbol ve voleyboldaki tüm branşlarda galibiyetler elde etti. Erkek Basketbol Takımı, STBL 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka'yı 84-75 yenerken, kadınlar basketbolda da İstanbul Üniversitesi'ni 76-64 mağlup etti. Erkekler voleybolda Ziraat Bankası'nı 3-2 yenen F.Bahçe, kadınlardaki derbide Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçti. Tüm bu zaferlerin kaymağı ise futbolda alınan 5-0'lık Karabük zaferi oldu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:47
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