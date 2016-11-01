Fenerbahçe fırtınası
Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz haftayı tam anlamıyla zafere doyarak kapattı. Sarı-lacivertliler, futbol, basketbol ve voleyboldaki tüm branşlarda galibiyetler elde etti. Erkek Basketbol Takımı, STBL 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka'yı 84-75 yenerken, kadınlar basketbolda da İstanbul Üniversitesi'ni 76-64 mağlup etti. Erkekler voleybolda Ziraat Bankası'nı 3-2 yenen F.Bahçe, kadınlardaki derbide Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçti. Tüm bu zaferlerin kaymağı ise futbolda alınan 5-0'lık Karabük zaferi oldu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Fenerbahçe fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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