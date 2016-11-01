 ''Bunlar F.Bahçe'yi durdurmak maksatlıdır'' – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    ''Bunlar 'yi durdurmak maksatlıdır''

    ''Bunlar F.Bahçe'yi durdurmak maksatlıdır''

    Sarı-lacivertli kulüp, ’un “penaltı” kararı üzerinden yapılan olumsuz eleştirilere verdi veriştirdi: ''’nin şampiyonluk yarışına dönmesinden rahatsız olundu. Bunlar F.Bahçe’yi durdurmak maksatlıdır''

    Kulübü, Karabük maçında 'un verdiği penaltıya yapılan yorumların, "konuyu başka yerlere çekme" maksatlı olduğunu savundu. Yapılan sert açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

    "Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü şampiyonluklar kaybeden kulüplerden biri olarak, 5-0 kazandığımız karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır. Yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. TFF, MHK ve hakemler psikolojik baskı altına alınmak istenmektedir. Yorumlar, Fenerbahçe'yi durdurmak niyetlidir.

    Gerek yüce devletimizin ilgili makamları, gerekse RTÜK ve adli makamların yapması gereken, eleştiri sınırlarını aşan her türlü yayına gerekli müdahaleyi maddi ve manevi bir biçimde yapması, toplumun şiddet kat sayısını arttıran her türlü yayının derhal yayından kaldırılmasıdır."
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:33
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