''Bunlar F.Bahçe'yi durdurmak maksatlıdır''
Sarı-lacivertli kulüp, Fırat Aydınus’un “penaltı” kararı üzerinden yapılan olumsuz eleştirilere verdi veriştirdi: ''F.Bahçe’nin şampiyonluk yarışına dönmesinden rahatsız olundu. Bunlar F.Bahçe’yi durdurmak maksatlıdır''
F.Bahçe Kulübü, Karabük maçında Fırat Aydınus'un verdiği penaltıya yapılan yorumların, "konuyu başka yerlere çekme" maksatlı olduğunu savundu. Yapılan sert açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:
"Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü şampiyonluklar kaybeden kulüplerden biri olarak, 5-0 kazandığımız karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır. Yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. TFF, MHK ve hakemler psikolojik baskı altına alınmak istenmektedir. Yorumlar, Fenerbahçe'yi durdurmak niyetlidir.
Gerek yüce devletimizin ilgili makamları, gerekse RTÜK ve adli makamların yapması gereken, eleştiri sınırlarını aşan her türlü yayına gerekli müdahaleyi maddi ve manevi bir biçimde yapması, toplumun şiddet kat sayısını arttıran her türlü yayının derhal yayından kaldırılmasıdır."
"Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü şampiyonluklar kaybeden kulüplerden biri olarak, 5-0 kazandığımız karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır. Yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. TFF, MHK ve hakemler psikolojik baskı altına alınmak istenmektedir. Yorumlar, Fenerbahçe'yi durdurmak niyetlidir.
Gerek yüce devletimizin ilgili makamları, gerekse RTÜK ve adli makamların yapması gereken, eleştiri sınırlarını aşan her türlü yayına gerekli müdahaleyi maddi ve manevi bir biçimde yapması, toplumun şiddet kat sayısını arttıran her türlü yayının derhal yayından kaldırılmasıdır."
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
''Bunlar F.Bahçe'yi durdurmak maksatlıdır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.