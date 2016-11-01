''Bizi kimse tutamaz''
F.Bahçe’de son toplantıdaki konuşmalar oyuncuları iyice ateşledi. Herkesin ortak kararı “Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. F.Bahçe aşkı için oynayacağız” oldu.
F.Bahçe'de ManU maçı sonrası yaşanan değişim iyice dikkat çekmeye başladı. Bunun en büyük nedeni ise: Takım olmak... İngiltere dönüşü futbolcular arasındaki toplantı ilk olarak Konya maçında kendini gösterdi. Zorlu sınav öncesi tesislerde buluşan takım, Aatif'in tabiriyle 'Erkek gibi' konuşup eteğindeki taşları döktü. Samimi eleştiriler sonrası çıkılan maçta 3 puan alan Fenerbahçe, geçen haftayı da bu ivmeyle devam ettirdi.
Toplantılar, özel konuşmalar yapıldı hatta Emenike'nin ısmarladığı bir yemekte buluşuldu. Son toplantıdaki ortak karar ise "Kazanalım veya kaybedelim ama ilk andan son saniyeye kadar savaşalım. F.Bahçe aşkı için oynayalım" oldu. Karabük karşısına da bu inançla çıkan Kanarya bu kez farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.
BİZİ KİMSE TUTAMAZ
Karabük zaferi sonrası öz güveni daha da artan sarı-lacivertli takım, hedefi büyüttü ve Manchester maçını düşünmeye başladı. Sadece galibiyeti düşünen Fenerbahçeli futbolcuların idmanlarda sürekli bu maçı konuşup "Manchester'ı da yenersek bizi kimse tutamaz" dedikleri gelen haberler arasında.
ARTIK AYRI GAYRI YOK!
Küskün tavırlarıyla gündemden düşmeyen Van Persie de arkadaşlarıyla iyice kaynaştı. Takım toplantılarında pek gözükmeyen Hollandalı futbolcu, Karabük maçı öncesindeki birlik konuşmalarında ön saflardaydı.
Toplantılar, özel konuşmalar yapıldı hatta Emenike'nin ısmarladığı bir yemekte buluşuldu. Son toplantıdaki ortak karar ise "Kazanalım veya kaybedelim ama ilk andan son saniyeye kadar savaşalım. F.Bahçe aşkı için oynayalım" oldu. Karabük karşısına da bu inançla çıkan Kanarya bu kez farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.
BİZİ KİMSE TUTAMAZ
Karabük zaferi sonrası öz güveni daha da artan sarı-lacivertli takım, hedefi büyüttü ve Manchester maçını düşünmeye başladı. Sadece galibiyeti düşünen Fenerbahçeli futbolcuların idmanlarda sürekli bu maçı konuşup "Manchester'ı da yenersek bizi kimse tutamaz" dedikleri gelen haberler arasında.
ARTIK AYRI GAYRI YOK!
Küskün tavırlarıyla gündemden düşmeyen Van Persie de arkadaşlarıyla iyice kaynaştı. Takım toplantılarında pek gözükmeyen Hollandalı futbolcu, Karabük maçı öncesindeki birlik konuşmalarında ön saflardaydı.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
''Bizi kimse tutamaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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