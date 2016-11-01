Bir daha atma Martin
Karabük karşısında 2 gol-1 asistle patlama yapan Van Persie, maçtan sonra mutluluk saçtı. 2. golün sahibi Martin Skrtel’le diyaloğu ise herkesi güldürdü.
Sezon başında sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden bekleneni bir türlü veremeyen Robin van Persie, çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Osmanlıspor maçıyla yepyeni bir sayfa açan Hollandalı yıldız, bu sezon ilk golüyle tanıştığı bu karşılaşma ile birlikte form grafiğini giderek yükseltti. Eski takımı Manchester United'a Old Trafford'da attığı gol, özgüvenini biraz daha yerine getirdi. RvP, beklenen patlamayı ise Karabük önünde yaptı; 2 gol-1 asistle maçın kahramanı oldu.
Maçtan sonra ise keyfine diyecek yoktu Van Persie'nin... Yüzü belki de ilk kez bu kadar gülüyordu. Soyunma odasında esprileriyle herkesi güldüren tecrübeli yıldız, bir ara ikinci golü atan Martin Skrtel'in yanına gidip, "Niye gol atıyorsun. Bizi işsiz mi bırakacaksın" diyerek takıldı. Skrtel, "Baktım siz maçı kopartamayacaksınız, çıkıp işi bitireyim dedim" şeklinde yanıt verdi, kahkaha tufanı koptu.
Maçtan sonra ise keyfine diyecek yoktu Van Persie'nin... Yüzü belki de ilk kez bu kadar gülüyordu. Soyunma odasında esprileriyle herkesi güldüren tecrübeli yıldız, bir ara ikinci golü atan Martin Skrtel'in yanına gidip, "Niye gol atıyorsun. Bizi işsiz mi bırakacaksın" diyerek takıldı. Skrtel, "Baktım siz maçı kopartamayacaksınız, çıkıp işi bitireyim dedim" şeklinde yanıt verdi, kahkaha tufanı koptu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Bir daha atma Martin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.