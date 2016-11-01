 Bir daha atma Martin – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Bir daha atma Martin

    Bir daha atma Martin

    Karabük karşısında 2 gol-1 asistle patlama yapan Van Persie, maçtan sonra mutluluk saçtı. 2. golün sahibi Martin ’le diyaloğu ise herkesi güldürdü.

    Sezon başında sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden bekleneni bir türlü veremeyen Robin van Persie, çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Osmanlıspor maçıyla yepyeni bir sayfa açan Hollandalı yıldız, bu sezon ilk golüyle tanıştığı bu karşılaşma ile birlikte form grafiğini giderek yükseltti. Eski takımı Manchester United'a Old Trafford'da attığı gol, özgüvenini biraz daha yerine getirdi. RvP, beklenen patlamayı ise Karabük önünde yaptı; 2 gol-1 asistle maçın kahramanı oldu.

    Maçtan sonra ise keyfine diyecek yoktu Van Persie'nin... Yüzü belki de ilk kez bu kadar gülüyordu. Soyunma odasında esprileriyle herkesi güldüren tecrübeli yıldız, bir ara ikinci golü atan Martin 'in yanına gidip, "Niye gol atıyorsun. Bizi işsiz mi bırakacaksın" diyerek takıldı. Skrtel, "Baktım siz maçı kopartamayacaksınız, çıkıp işi bitireyim dedim" şeklinde yanıt verdi, kahkaha tufanı koptu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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