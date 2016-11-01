Avrupa'da 407. karşılaşma

Fenerbahçe ile Unics Kazan arasında yarın saat 20.00'de Ülker Sports Arena'da oynanacak maç LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

Geçen sezon final oynadığı organizasyona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 4 maçını da kazanma başarısı gösterdi. Ligde sırasıyla Brose Bamberg, Barcelona Lassa'yı yenen sarı-lacivertliler, geçen hafta için 2 gün arayla oynadığı maçları da kazanmayı bildi.

Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla ilk kez hafta içi iki maç yapılırken, Fenerbahçe önce sahasında Zalgiris'i sonra da derbi maçta deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı farklı skorlarla mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yenilgisiz iki ekipten biri olan Fenerbahçe, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Unics Kazan ise Fenerbahçe'nin aksine bir performans gösteriyor. Galatasaray Odeabank'la ligin kazanamayan iki ekibinden biri olan Rusya temsilcisi, sezonun ilk galibiyetine İstanbul deplasmanında ulaşmayı hedefliyor.

- Ülker Sports Arena'da kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Avrupa Ligi'nde oynadığı son 23 iç saha maçını da kazandı.

Taraftarı önünde rakipleri karşısında büyük üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, sahasındaki son yenilgisini 2 sezon önce 16 Ocak 2015'te Olympiakos'a karşısında almıştı.

Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da ise sahasında toplam 38 maçtır kaybetmiyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son olarak geçen sezonun başında 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe, bu tarihten sonra önemli bir istatistiğe imza attı ve ligde 23, Avrupa'da ise 15 maçı galibiyetle tamamladı.

- Avrupa'da 407. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 407. maçını Unics Kazan'la oynayacak.

Sarı-lacivertliler bugüne dek çıktığı 406 maçta 223 galibiyet elde ederken, 183 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde ise 205. sınavını verecek. İlk kez 2006-2007 sezonunda katıldığı organizasyonda sarı-lacivertliler, 204 maçta 112 galibiyet ve 92 yenilgiyle salondan ayrıldı.

- Unics Kazan'la 3. kez

Fenerbahçe, yarın ağırlayacağı Rus rakibiyle 3. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce iki takım Avrupa Ligi'nde 2011-2012 sezonunda mücadele etti. Son 16 turunda aynı grupta yer alan iki takım, sahalarında oynadığı maçta birbirlerine üstünlük kurmayı başardı.