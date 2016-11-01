‘Ali Koç birleştirir’
F.Bahçe eski yöneticisi Sadettin Saran, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'a destek vereceğini yineledi. Saran, "Ali Koç birleştirici olabilir. İnşallah icraatlarını hep birlikte göreceğiz. İç barış, dış barış çok önemli. Biz de ona destek olmaya çalışacağız. Taze bir kana ihtiyacımız var" yorumunda bulundu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
‘Ali Koç birleştirir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.