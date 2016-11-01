 ‘Ali Koç birleştirir’ – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    birleştirir’

    ‘Ali Koç birleştirir’
    eski yöneticisi , başkan adaylığını açıklayan 'a destek vereceğini yineledi. Saran, "Ali Koç birleştirici olabilir. İnşallah icraatlarını hep birlikte göreceğiz. İç barış, dış barış çok önemli. Biz de ona destek olmaya çalışacağız. Taze bir kana ihtiyacımız var" yorumunda bulundu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:38
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