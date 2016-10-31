Volkan'ın Şen gecesi!
F.Bahçe’nin yıldız ismi dün 2 asist yaptı
Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında son 11 dakikada oyuna giren Volkan Şen, dün 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda iki kez kaleyi şutlayan yıldız futbolcu, 45'te Skrtel'in golünde asisti yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da hızlı başlarken, öne çıkan isimlerden biri yine Volkan'dı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 53'te Lens'e 'al da at' dedi. Soldan hızlı gelen Volkan'ın asistinde Hollandalı oyuncuya boş kale önünde dokunmak kaldı. Galibiyette kilit rol oynayan isimlerden olan Volkan, maçın 77. dakikasında yerini İsmail'e bıraktı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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