Volkan'ın Şen gecesi!

F.Bahçe’nin yıldız ismi dün 2 asist yaptı

Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında son 11 dakikada oyuna giren Volkan Şen, dün 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda iki kez kaleyi şutlayan yıldız futbolcu, 45'te Skrtel'in golünde asisti yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya da hızlı başlarken, öne çıkan isimlerden biri yine Volkan'dı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 53'te Lens'e 'al da at' dedi. Soldan hızlı gelen Volkan'ın asistinde Hollandalı oyuncuya boş kale önünde dokunmak kaldı. Galibiyette kilit rol oynayan isimlerden olan Volkan, maçın 77. dakikasında yerini İsmail'e bıraktı.