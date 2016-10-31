United'da F.Bahçe maçı öncesi Valencia şoku

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da Antonio Valencia sakatlandı.

Valencia'nın kolundaki kırık nedeniyle ameliyat edileceği ifade edildi.



FEYENOORD'A ÇELME...

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndek rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 11. haftasında Heerenveen ile karşılaştı. De Kuip'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Heerenveen, 5'te Ghoochannejhad'ın golüyle öne geçti. Feyenoord 26'da Jorgensen ve 42'de Karsdorp'un golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Heerenveen'de Zeneli, 61'de maçın skorunu belirledi: 2-2.



ZORYA GALİP

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu rakiplerinden Zorya Luhansk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Zirka'yı 2-1 yendi. Golleri Petryak ve Kulach kaydetti.