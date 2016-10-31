United'da F.Bahçe maçı öncesi Valencia şoku
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da Antonio Valencia sakatlandı.
Valencia'nın kolundaki kırık nedeniyle ameliyat edileceği ifade edildi.
FEYENOORD'A ÇELME...
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndek rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 11. haftasında Heerenveen ile karşılaştı. De Kuip'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Heerenveen, 5'te Ghoochannejhad'ın golüyle öne geçti. Feyenoord 26'da Jorgensen ve 42'de Karsdorp'un golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Heerenveen'de Zeneli, 61'de maçın skorunu belirledi: 2-2.
ZORYA GALİP
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu rakiplerinden Zorya Luhansk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Zirka'yı 2-1 yendi. Golleri Petryak ve Kulach kaydetti.
FEYENOORD'A ÇELME...
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndek rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 11. haftasında Heerenveen ile karşılaştı. De Kuip'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Heerenveen, 5'te Ghoochannejhad'ın golüyle öne geçti. Feyenoord 26'da Jorgensen ve 42'de Karsdorp'un golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Heerenveen'de Zeneli, 61'de maçın skorunu belirledi: 2-2.
ZORYA GALİP
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu rakiplerinden Zorya Luhansk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Zirka'yı 2-1 yendi. Golleri Petryak ve Kulach kaydetti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
United'da F.Bahçe maçı öncesi Valencia şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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