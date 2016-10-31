Uçan Adam sahnede

Robin Van Persie döndü... Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan tecrübeli futbolcu, Karabükspor karşısında yeniden doğdu, 2 gol, 1 asistle geceye damga vurdu

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Robin van Persie sahneye çıktı. Karabükspor maçına kadar ligde yalnızca 1 golü bulunan Hollandalı oyuncu, dün akşam 2 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Karabükspor karşısında en uçta görev yapan tecrübeli futbolcu, maçta gol perdesini açan isimdi. 18. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, 48'de bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkaran golü attı.



LİGDE 19. GOL SEVİNCİ

Attığı golden 4 dakika sonra bu kez Aatif'ın rakip fileleri havalandırdığı pozisyonda asisti yapan Persie, geceye damga vuran bir performans sergiledi. Bu sezon 3 gole ulaşan Hollandalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 38 karşılaşmada 19. kez rakip ağları sarstı.