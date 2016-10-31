Tudor: Sonucu Aydınus tayin etti

Karabükspor teknik direktörü İgor Tudor, penaltı ve kırmızı kartın maçın neticesini belirlediğini vurgulayıp hakem Fırat Aydınus'a ateş püskürdü.

Hırvat çalıştırıcı, "5-0'lık mağlubiyet hiçbir zaman hoş olmaz. Gösterilen kırmızı kart ve penaltı oyunun neticesini belirledi. İyi bir futbol oynamak istiyorduk, hakem oyunun neticesini tayin etti. 8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbol bu. Yeni bir mücadeleye giriyoruz. Futbolun içinde her şey var, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.