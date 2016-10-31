Tudor: Sonucu Aydınus tayin etti
Karabükspor teknik direktörü İgor Tudor, penaltı ve kırmızı kartın maçın neticesini belirlediğini vurgulayıp hakem Fırat Aydınus'a ateş püskürdü.
Hırvat çalıştırıcı, "5-0'lık mağlubiyet hiçbir zaman hoş olmaz. Gösterilen kırmızı kart ve penaltı oyunun neticesini belirledi. İyi bir futbol oynamak istiyorduk, hakem oyunun neticesini tayin etti. 8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbol bu. Yeni bir mücadeleye giriyoruz. Futbolun içinde her şey var, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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