 Tudor: Sonucu Aydınus tayin etti – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tudor: Sonucu Aydınus tayin etti

    Tudor: Sonucu Aydınus tayin etti

    Karabükspor teknik direktörü İgor Tudor, penaltı ve kırmızı kartın maçın neticesini belirlediğini vurgulayıp hakem 'a ateş püskürdü.

    Hırvat çalıştırıcı, "5-0'lık mağlubiyet hiçbir zaman hoş olmaz. Gösterilen kırmızı kart ve penaltı oyunun neticesini belirledi. İyi bir futbol oynamak istiyorduk, hakem oyunun neticesini tayin etti. 8-9 maçlık bir süreç oldu. Futbol bu. Yeni bir mücadeleye giriyoruz. Futbolun içinde her şey var, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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