 Rakiplere gönderme – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Rakiplere gönderme

    Rakiplere gönderme

    Karabükspor galibiyeti sonrası resmi twitter hesabından rakiplere göndermede bulunulan bir mesaj paylaşıldı.

    5-0'lık zaferin ardından twitter'dan paylaşılan mesajda "Biz bir spor kulübüyüz !" ifadesi kullanılırken futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda alınan 10 karşılaşmanın skorları paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulübün bu paylaşımı onbinlerce beğeni alırken, yine yoğun bir şekilde retweet edildi.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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