Rakiplere gönderme

Karabükspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe resmi twitter hesabından rakiplere göndermede bulunulan bir mesaj paylaşıldı.

5-0'lık zaferin ardından twitter'dan paylaşılan mesajda "Biz bir spor kulübüyüz !" ifadesi kullanılırken futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda alınan 10 karşılaşmanın skorları paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulübün bu paylaşımı onbinlerce beğeni alırken, yine yoğun bir şekilde retweet edildi.