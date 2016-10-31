Periler fark attı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, taraftarları önünde İstanbul Üniversitesi'ni farklı geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını 36-33 önde kapatan sarı-lacivertliler, mücadeleden de 76-64'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde oynanan diğer maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay'ı 73-72 mağlup etti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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