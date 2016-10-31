 Periler fark attı – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Periler fark attı

    Periler fark attı
    Kadın Basketbol Takımı, taraftarları önünde İstanbul Üniversitesi'ni farklı geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını 36-33 önde kapatan sarı-lacivertliler, mücadeleden de 76-64'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde oynanan diğer maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay'ı 73-72 mağlup etti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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