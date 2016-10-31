Penaltı gibi penaltı
F.Bahçe’nin kazandığı penaltı mı? Net penaltı? Ama hakem aynısını Karabük’e verir miydi? Hayır...
Çok net bir sonuç... Sonuca bakarak konuştuğumuzda "Fenerbahçe Karabük karşısında fırtına gibi esti" dersiniz. Öyle bir enteresan maç oldu ki maçı dikkatle izleyen bir göz çok şeyi görür. Ama fanatik bakarsınız, çok şeyi göremezsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim;
FIFA hakemliği biten hakemlerin Türkiye'de hakemliklerini sonlandırmaları gerekir.
Hele şimdi olayın içinde yüklüce para var. Bunlar, eyyamın kralını yapıyorlar dikkat edin. Hiç fark etmiyor.
Bunlar için büyük takım önemli. Çünkü bunlar aylık para kazanıyorlar, bir de bu işi bitirdikten sonra MHK'lerde görev yapacaklar.
Orada görev isteyecekler. O zaman büyüklerle neden kötü olsun bunlar?
Bir de bunlar yaşlandıkça kafadaki tilkiler, beyinde dönmeye başlar.
Birine kart var, birine yok
Siz şimdi belki diyeceksiniz ki;
"Ya Erman Toroğlu, maç 5-0 olmuş.
Sen ne anlatıyorsun arkadaş!" Evet F.Bahçe, Karabük'ü yendi.
Hem de 5 golle. "Penaltı ağırdı, oyuncu eksildi" falan diyebilirsiniz.
Penaltı, penaltıydı!
Sebebi, Karabüklü Skulason, Mehmet Topal daha havaya çıkarken koluyla omuzundan aşağı basıyor. Bunun adı faul. Bu ceza alanı içinde olduğunda da penaltıdır. Bu kadar net! Karabüklü oyuncu, F.Bahçeli oyuncu daha kafaya çıkmadan omuzuna basıyor. Bu net bir penaltı. Benim söyleyeceğim bunlar değil.
Hakemin çaldığı düdükler, verdiği kartlar, bir de vermediği kartlar var. İzleyin tüm 90 dakikayı aynı pozisyonların birinde kart verildiğini, diğerinde kart verilmediğini görürsünüz. Veya rakibin suratına koluyla darbe atan adamın ikaz bile edilmediğini göreceksiniz. Neyse bu işin bir tarafı. Şimdi geçelim öbür tarafına...
Aatif'i silmeyeceksin
Fenerbahçeli oyuncularda hafif bir istek var. Ama Advocaat'a denilmiş ki "Şu oyuncu böyle, bu oyuncu böyle." O da geldiğinde dedi ki "Bana bu oyuncular böyle söylenmedi." Mesela dün gece Aatif'i bir lig maçında uzunca müddet oynattı. Peki fikri değişti mi? Yani bu oyuncu Fenerbahçe'ye yarar sağlar mı? Eğer oynattığın oyunculardan belli verimi alamamışsan, o zaman Aatif'i deneyeceksin. Ama onu silmeyeceksin!
Küçük takımdaysan...
2-0 olana kadar uzun bir müddet eksik oynayan Karabük, topa sahip olmada Fenerbahçe ile eşitti. Ama İstanbul'da büyük takımlarla oynayan küçük takımın futbolcuları şunu iyi bilsinler;
Büyük takım oyuncuları tarafından her türlü hakarete ve darbeye maruz kalabilirsiniz. Ama bunlara cevap verirseniz edilirsiniz! Onun için İstanbul'da idam sehpasının ilmiği boynunuzda gibi oynayacaksınız. Karabükspor dün iyi niyetle başladı. İyi şeyler de yapıyordu ama dedim ya belli şeyleri geçemezsiniz.
Lig şimdi başlıyor
F.Bahçe, geçen hafta Konya'yı, bu hafta da Karabük'ü yendi. Haftaya da Akhisar ile rahat bir maç oynayacak. Büyük ihtimalle de Manisa'dan galibiyetle dönecek. Ondan sonra milli maç arası… Ardından lig daha bir zevkli olacak. Çünkü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Artık üst tarafın hepsi birbirleriyle oynayacaklar. Mesela bu hafta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı gibi.. Kadıköy'de yine seyirci yok. Fenerbahçe seyircisi artık aynı filmlerden, aynı sözlerden, kavgadan, hakaretten bıktı. Hep aynı senaryo, hep aynı senaryo... Artık F.Bahçe kulüp olarak bir değişime girmesi lazım. F.Bahçe artık kaliteli bir yönetime, kurumsal bir yapıya sahip olması lazım. Türkiye'de değil, Avrupa'da üst tarafa oynaması lazım.
FIFA hakemliği biten hakemlerin Türkiye'de hakemliklerini sonlandırmaları gerekir.
Hele şimdi olayın içinde yüklüce para var. Bunlar, eyyamın kralını yapıyorlar dikkat edin. Hiç fark etmiyor.
Bunlar için büyük takım önemli. Çünkü bunlar aylık para kazanıyorlar, bir de bu işi bitirdikten sonra MHK'lerde görev yapacaklar.
Orada görev isteyecekler. O zaman büyüklerle neden kötü olsun bunlar?
Bir de bunlar yaşlandıkça kafadaki tilkiler, beyinde dönmeye başlar.
Birine kart var, birine yok
Siz şimdi belki diyeceksiniz ki;
"Ya Erman Toroğlu, maç 5-0 olmuş.
Sen ne anlatıyorsun arkadaş!" Evet F.Bahçe, Karabük'ü yendi.
Hem de 5 golle. "Penaltı ağırdı, oyuncu eksildi" falan diyebilirsiniz.
Penaltı, penaltıydı!
Sebebi, Karabüklü Skulason, Mehmet Topal daha havaya çıkarken koluyla omuzundan aşağı basıyor. Bunun adı faul. Bu ceza alanı içinde olduğunda da penaltıdır. Bu kadar net! Karabüklü oyuncu, F.Bahçeli oyuncu daha kafaya çıkmadan omuzuna basıyor. Bu net bir penaltı. Benim söyleyeceğim bunlar değil.
Hakemin çaldığı düdükler, verdiği kartlar, bir de vermediği kartlar var. İzleyin tüm 90 dakikayı aynı pozisyonların birinde kart verildiğini, diğerinde kart verilmediğini görürsünüz. Veya rakibin suratına koluyla darbe atan adamın ikaz bile edilmediğini göreceksiniz. Neyse bu işin bir tarafı. Şimdi geçelim öbür tarafına...
Aatif'i silmeyeceksin
Fenerbahçeli oyuncularda hafif bir istek var. Ama Advocaat'a denilmiş ki "Şu oyuncu böyle, bu oyuncu böyle." O da geldiğinde dedi ki "Bana bu oyuncular böyle söylenmedi." Mesela dün gece Aatif'i bir lig maçında uzunca müddet oynattı. Peki fikri değişti mi? Yani bu oyuncu Fenerbahçe'ye yarar sağlar mı? Eğer oynattığın oyunculardan belli verimi alamamışsan, o zaman Aatif'i deneyeceksin. Ama onu silmeyeceksin!
Küçük takımdaysan...
2-0 olana kadar uzun bir müddet eksik oynayan Karabük, topa sahip olmada Fenerbahçe ile eşitti. Ama İstanbul'da büyük takımlarla oynayan küçük takımın futbolcuları şunu iyi bilsinler;
Büyük takım oyuncuları tarafından her türlü hakarete ve darbeye maruz kalabilirsiniz. Ama bunlara cevap verirseniz edilirsiniz! Onun için İstanbul'da idam sehpasının ilmiği boynunuzda gibi oynayacaksınız. Karabükspor dün iyi niyetle başladı. İyi şeyler de yapıyordu ama dedim ya belli şeyleri geçemezsiniz.
Lig şimdi başlıyor
F.Bahçe, geçen hafta Konya'yı, bu hafta da Karabük'ü yendi. Haftaya da Akhisar ile rahat bir maç oynayacak. Büyük ihtimalle de Manisa'dan galibiyetle dönecek. Ondan sonra milli maç arası… Ardından lig daha bir zevkli olacak. Çünkü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Artık üst tarafın hepsi birbirleriyle oynayacaklar. Mesela bu hafta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı gibi.. Kadıköy'de yine seyirci yok. Fenerbahçe seyircisi artık aynı filmlerden, aynı sözlerden, kavgadan, hakaretten bıktı. Hep aynı senaryo, hep aynı senaryo... Artık F.Bahçe kulüp olarak bir değişime girmesi lazım. F.Bahçe artık kaliteli bir yönetime, kurumsal bir yapıya sahip olması lazım. Türkiye'de değil, Avrupa'da üst tarafa oynaması lazım.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 58
Yorum
karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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