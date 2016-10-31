Mehmet Topal: “Bence penaltı”
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mehmet Topal, Kardemir Karabükspor maçında iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, penaltı pozisyonu için, “Topu kontrol ettiğimde sağ omzumdan çekip bıraktı. Tam vuracaktım, sağ bileğimde ağrı hissettim. Bence penaltı diyebilirim” dedi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlen basın toplantısında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mehmet Topal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu maçı kazanmaları gerektiğini belirten Topal, "Net bir galibiyet almak bizim öz güvenimizi en üst seviyeye çıkardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.
"Topu kontrol ettiğimde sağ omzumdan çekip bıraktı"
Penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruya Mehmet Topal, şöyle konuştu:
"Pozisyonu maç bittikten sonra izlemedim. Topu kontrol ettiğimde sağ omzundan çekip bıraktı. Tam vuracaktım, sağ bileğimde ağrı hissettim. Bence penaltı diyebilirim. Darbe hissetmeseydim topa vurabilirdim belki. Fırat hoca öyle gördü, penaltı verdi."
Şu an iyi durumda olduğunu söyleyen Topal, "Konya maçından önce arka adalemde ödem oluşmuştu. Ufak tefek ağrılar var" dedi.
"Manchester maçında seyirci avantajımızı kullanacağız"
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu hafta evinde oynayacakları Manchester United maçının zor geçeceğini vurgulayan Topal, "Orada beklemediğimiz bir skor aldık. Burada seyirci avantajımızı kullanacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye gelirse bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz"
Süper Lig'de geride kaldıklarının hatırlatılmasına Topal, "Geriden geldiğimiz için zorlanıyoruz, motivasyon eksikliğimiz oluyor. Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz. Oyunumuzu biraz etkiliyor. Bugün kazanamasaydık, puan farkı açılacaktı. Ama golü bulduk, rakip 10 kişi kaldı, iyi bir galibiyet aldık. Önümüzdeki rakiplerimizi yakaladığımız zaman konsantrasyonumuz artacaktır. Galibiyet serilerini arttırdığımız zaman oyunumuzu en üst seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum. Lig çok uzun. Yarıştan koptu diye bir şey yok. Devre arasına kadar en az puan kaybı ile gitmek istiyoruz" dedi.
"Topu kontrol ettiğimde sağ omzumdan çekip bıraktı"
Penaltı pozisyonu hakkında sorulan soruya Mehmet Topal, şöyle konuştu:
"Pozisyonu maç bittikten sonra izlemedim. Topu kontrol ettiğimde sağ omzundan çekip bıraktı. Tam vuracaktım, sağ bileğimde ağrı hissettim. Bence penaltı diyebilirim. Darbe hissetmeseydim topa vurabilirdim belki. Fırat hoca öyle gördü, penaltı verdi."
Şu an iyi durumda olduğunu söyleyen Topal, "Konya maçından önce arka adalemde ödem oluşmuştu. Ufak tefek ağrılar var" dedi.
"Manchester maçında seyirci avantajımızı kullanacağız"
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda bu hafta evinde oynayacakları Manchester United maçının zor geçeceğini vurgulayan Topal, "Orada beklemediğimiz bir skor aldık. Burada seyirci avantajımızı kullanacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye gelirse bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz"
Süper Lig'de geride kaldıklarının hatırlatılmasına Topal, "Geriden geldiğimiz için zorlanıyoruz, motivasyon eksikliğimiz oluyor. Onlar kazandığı zaman maçlara konsantre olmakta zorlanıyoruz. Oyunumuzu biraz etkiliyor. Bugün kazanamasaydık, puan farkı açılacaktı. Ama golü bulduk, rakip 10 kişi kaldı, iyi bir galibiyet aldık. Önümüzdeki rakiplerimizi yakaladığımız zaman konsantrasyonumuz artacaktır. Galibiyet serilerini arttırdığımız zaman oyunumuzu en üst seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum. Lig çok uzun. Yarıştan koptu diye bir şey yok. Devre arasına kadar en az puan kaybı ile gitmek istiyoruz" dedi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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